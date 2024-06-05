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Реальные места из компьютерной игры GTA: Vice City

Реальные места из компьютерной игры GTA: Vice City

Автор:
05 июня 2024 08:37
Сообщество : Игромир
Метки: GTA: Vice City   Gta   Видео   США   игра   интересно   
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Поклонники Grand Theft Auto: Vice City отыскали несколько мест из игры и запечатлели их.

Кто из нас не играл в серию компьютерных игр GTA, он же «Grand Theft Auto»? По крайней мере, поколение 90-х точно хотя бы слышало о ней. Это игра в жанре action-adventure, в которой необходимо проходить миссии от третьего лица и восходить на вершину преступного мира мегаполиса. Поклонники с особым трепетом относятся к части под названием Vice City. В ней действия разворачиваются в вымышленном городе Вайс-Сити, прототипом для которого послужил реальный Майами.

В этом ролике фанаты решили заморочиться и найти некоторые места, которые мелькают в видеоигре. И показали их в видео.

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Метки: GTA: Vice City   Gta   Видео   США   игра   интересно   
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