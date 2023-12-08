В Узбекистане нашли врача, который лечит больных плевками и щелбанами

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К лекарю люди выстраиваются очередями.
В Узбекистане появился «знахарь», который лечит экстравагантными методами, видео с процессом лечения появилось в соцсетях.
Мужчина дает щелбаны и плюет в пациентов якобы для избавления от недугов. За свои услуги он берет, деньги.
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Увидеть у них плюющуюся женщину - это норма. Кто-то на корточках на аллее сидит, часто даже в платьях, и харкают. Идёт перед тобой женщина или девушка, хоп - сплюнула или харкнула.