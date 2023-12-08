FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мошенничество 166 постов • 29 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Мошенничество
В Узбекистане нашли врача, который лечит больных плевками и щелбанами

В Узбекистане нашли врача, который лечит больных плевками и щелбанами

Автор:
08 декабря 2023 10:07
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   лекарь   люди   обман   плевок   щелбан   
1193
1
1


К лекарю люди выстраиваются очередями.

В Узбекистане появился «знахарь», который лечит экстравагантными методами, видео с процессом лечения появилось в соцсетях.


Мужчина дает щелбаны и плюет в пациентов якобы для избавления от недугов. За свои услуги он берет, деньги.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мошенничество"
Метки: Видео   лекарь   люди   обман   плевок   щелбан   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
86k
Доктор Джонс Час назад
Потом эти невежественные люди едут в Россию, и пытаются своё мироощущение проецировать на окружающих...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
12k
Dihydrogen Monoxide 40 минут назад
В Москве же собирались строить или уже построили Узбекистанский медицинский центр только для узбеков. Там все такие врачи будут? ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шапкин Час назад
Да ладно, ерунда. Кое где капканом лечат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Алексей Час назад
ну народная медицина она иногда и такая)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Glory to Urine! Час назад
В Средней Азии почему-то плевки на каком-то едва ли не барском уровне. Я в Киргизии когда был, присутствовал на приёме у местной знахарки (подруга к ней ходила, а я сопровождал). Тоже плевала. Причём, так смачно. Аж из лёгких выхаркивала сопли. Зрелище не для слабонервных.
Увидеть у них плюющуюся женщину - это норма. Кто-то на корточках на аллее сидит, часто даже в платьях, и харкают. Идёт перед тобой женщина или девушка, хоп - сплюнула или харкнула.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ал Ди 2 часа назад
Плюс больной получает навыки боксера.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
pynh 2 часа назад
У нас арбидол тоннами жрут, там щелбанами лечатся.

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77k
Viktor 2 часа назад
Да я так тоже могу! А насчёт последнего - чистый "Праздник святого Иоргена"!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

499568



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Он жертвовал семьёй, чтобы спасать людей
Он жертвовал семьёй, чтобы спасать людей
Одно из самых быстро раскрытых убийств
Одно из самых быстро раскрытых убийств
Набирающие популярность в сообществах
Популярность Google Chrome в России достигла минимума за 5 лет
Популярность Google Chrome в России достигла минимума за 5 лет
На общую тему &nbsp;
На общую тему  
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Премии как не бывало

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#люди#кино#забавно#аварии#дети#собака#архитектура
#в мире#автомобили#автомир#интересное#Автовсячина#позитив#ДТП#нападение#история#добро
#Прикол#Юмор#машина#США#фильм#факты#авто аварии#Ynews#роль#сарказм
Без “Ёлок” Нового года не бывает! Без “Ёлок” Нового года не бывает! Пассажир помог женщине, упавшей на рельсы в московском метро Пассажир помог женщине, упавшей на рельсы в московском метро Арсенал оружия забрал из Wildberries клиент в Ленинградской области и скрылся из ПВЗ, не расплатившись Арсенал оружия забрал из Wildberries клиент в Ленинградской области и скрылся из ПВЗ, не... Командная работа от крайне подозрительных личностей Командная работа от крайне подозрительных личностей Раскрытие очередного мошеннического трюка Раскрытие очередного мошеннического трюка Когда очень захотелось чего-то тёпленького Когда очень захотелось чего-то тёпленького

На что жалуетесь?

Вернуться