Командная работа от крайне подозрительных личностей

985
1
1
В Санкт-Петербурге скрытая камера запечатлела нескольких не совсем адекватных молодых людей, пытавшихся попасть в подъезд в ночное время.
Нетрезвая компания пытается открыть дверь в подъезд (парадную).
Источник:
Ссылки по теме:
- Пьяный мужчина повредил себе ногу, пытаясь открыть дверь в подъезде
- «Ёлочка, гори!»: питерские пожарные водили хоровод вокруг елки
- Разбойное нападение на сотрудницу салона сотовой связи попало на видео
- Не смогли: неудачная попытка парней проникнуть в подъезд дома
- Новосибирец назвал себя "королём жизни" и разбил окно в подъезде
Новости партнёров
реклама