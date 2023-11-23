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Командная работа от крайне подозрительных личностей

Командная работа от крайне подозрительных личностей

Автор:
23 ноября 2023 08:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   люди   парадная   подъезд   
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В Санкт-Петербурге скрытая камера запечатлела нескольких не совсем адекватных молодых людей, пытавшихся попасть в подъезд в ночное время.

Нетрезвая компания пытается открыть дверь в подъезд (парадную).

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Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   люди   парадная   подъезд   
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3  комментария
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713
дмитрий викторович Час назад
Гоблины!
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57k
dima423 21 минуту назад
крипово)) еще и баба с ними какая то))
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3k
Алекс 21 минуту назад
Какие забавные животные) Телыча в конце эпично зашла)
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