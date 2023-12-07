FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1006 постов • 45 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Омской области задержали мужчину, который обвиняется в теракте в Беларуси

В Омской области задержали мужчину, который обвиняется в теракте в Беларуси

Автор:
07 декабря 2023 16:39
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Белорусия   Видео   Омск   ФСБ   задержание   интересное   теракт   фото   
922
1
1

Задержанный признал свою вину.

ФСБ России задержали в Омской области гражданина республики Беларусь, 1971 года рождения, сообщает ФСБ. Его подозревают в подрыве железнодорожных составов с нефтью, которые ехали по Байкало-Амурской магистрали. Мужчина рассказал, что забрал из тайника взрывные устройства, привёз из в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов.

Действовал белорус по наводке знакомого земляка, который живёт в Литве и выполняет приказы спецслужб Украины. Подозреваемому предложили заложить взрывчатку "за вознаграждение", уточняет ТАСС.

Проводятся дальнейшие мероприятия по проверке причастности задержанного к совершению иных терактов и диверсий на территории Российской Федерации по заданию украинских спецслужб, - добавили в ФСБ.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Белорусия   Видео   Омск   ФСБ   задержание   интересное   теракт   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25
Косис Гудронис 42 минуты назад
Нашли бича, отчитались, цацки повесили. А сам теракт почему просрали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Echo Час назад
задержали мужчину, который забрал из тайника взрывные устройства, привёз из в Бурятию
, обвиняется в теракте в Беларуси , это он метался по глобусу ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
277
Катюшка Echo 10 секунд назад
Не, это ж тупая Покемонка - "Его подозревают в подрыве железнодорожных составов с нефтью, которые ехали по Байкало-Амурской магистрали"

Если смотреть на заголовок и сравнить с текстом, мною процитированным - получается, что БАМ расположен в Беларуси....
но, так как это Покемонка, не удивляйтесь.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
..: Атеист :.. Час назад
Вот расстреливать таких надо. Или на органы пускать, чтоб польза какая-то была.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Илья Час назад
А потому что не страшно, всё равно обменяют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
342074



Другие посты автора
Популярное в сообществах
TEXIT: Техас собрал необходимое количество подписей для голосования о выходе из состава США
TEXIT: Техас собрал необходимое количество подписей для голосования о выходе из...
Кадры с нашими звездами из 90-х и 2000-х, которые никому не показывали
Кадры с нашими звездами из 90-х и 2000-х, которые никому не показывали
Набирающие популярность в сообществах
Отреставрирована скульптура принцессы Турандот, ранее дважды сломанная нетрезвыми "альпинистами"⁠⁠
Отреставрирована скульптура принцессы Турандот, ранее дважды сломанная нетрезвыми...
Популярность Google Chrome в России достигла минимума за 5 лет
Популярность Google Chrome в России достигла минимума за 5 лет
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный подарок

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#Юмор#люди#забавно#фильм#Ynews#улыбнуло#история
#в мире#машина#Прикол#аварии#позитив#кино#факты#Разное#удивительно#Москва
#автомобили#автомир#интересное#ДТП#авто аварии#Автовсячина#США#дети#собака#инцидент
Так выглядит история с налетом современности Так выглядит история с налетом современности В Тюмени злоумышленник захватил в заложники продавца круглосуточного супермаркета В Тюмени злоумышленник захватил в заложники продавца круглосуточного супермаркета "Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга "Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга «У меня покрышка ФСБ»: москвич с оружием пришёл к шумным соседям «У меня покрышка ФСБ»: москвич с оружием пришёл к шумным соседям Омичи гадают, что было под юбкой Бузовой во время концерта Омичи гадают, что было под юбкой Бузовой во время концерта Бабуля на кабриолете стала личным водителем омского чиновника Бабуля на кабриолете стала личным водителем омского чиновника

На что жалуетесь?

Вернуться