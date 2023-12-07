В Омской области задержали мужчину, который обвиняется в теракте в Беларуси

Задержанный признал свою вину.
ФСБ России задержали в Омской области гражданина республики Беларусь, 1971 года рождения, сообщает ФСБ. Его подозревают в подрыве железнодорожных составов с нефтью, которые ехали по Байкало-Амурской магистрали. Мужчина рассказал, что забрал из тайника взрывные устройства, привёз из в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов.
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Действовал белорус по наводке знакомого земляка, который живёт в Литве и выполняет приказы спецслужб Украины. Подозреваемому предложили заложить взрывчатку "за вознаграждение", уточняет ТАСС.
Проводятся дальнейшие мероприятия по проверке причастности задержанного к совершению иных терактов и диверсий на территории Российской Федерации по заданию украинских спецслужб, - добавили в ФСБ.
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, обвиняется в теракте в Беларуси , это он метался по глобусу ?
Если смотреть на заголовок и сравнить с текстом, мною процитированным - получается, что БАМ расположен в Беларуси.... но, так как это Покемонка, не удивляйтесь.....