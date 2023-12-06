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Бабушка руками расчищает тропинку от снега

Бабушка руками расчищает тропинку от снега

Автор:
06 декабря 2023 10:32
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Руками   бабуша   где дворнии   зима   снег   
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Пока московские коммунальщики втроем разбираются с одной урной, суровая бабушка в Люберцах голыми руками расчищает себе проход к тротуару.

Дай Бог здоровья и помощи этой пожилой женщине!

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Метки: Видео   Руками   бабуша   где дворнии   зима   снег   
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5  комментариев
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2k
Андрей Сенькив 42 минуты назад
а ну главное видосик запилить а не сходить помочь или лопату купить...
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7k
Горец Ю 50 минут назад
В Москве лопаты кончились? Снеговые лопаты.
Ими очень удобно снег убирать, стоят и 300 рублей.
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Snezhinka

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