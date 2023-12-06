Бабушка руками расчищает тропинку от снега

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Пока московские коммунальщики втроем разбираются с одной урной, суровая бабушка в Люберцах голыми руками расчищает себе проход к тротуару.
Дай Бог здоровья и помощи этой пожилой женщине!
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