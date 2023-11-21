Нерпы дрейфуют на льдинах по Байкалу

Инспекторы «Заповедного Подлеморья» опубликовали забавное видео о том, как байкальские нерпы дрейфуют на первом льду в Чивыркуйском заливе. На усах у животных намёрзли большие сосульки, но им всё равно комфортно.
Специалисты по охране дикой природы засняли байкальских нерп. Животные катались в Чивыркуйском заливе озера на первом льду.
Животных не смущает непогода, бушующая в Забайкальском нацпарке. «Их усы покрыты толстым слоем льда, но они по-прежнему чувствуют себя прекрасно», — отмечают сотрудники. Нерпы перекатываются по льдинам или просто отдыхают, пока их несет небольшим течением.
Когда Байкал полностью покрывается льдом, нерпы делают в нем отдушины, ломая или продавливая лед мордой. Продухи нужны нерпе, чтобы дышать, всплывая на поверхность. Зимует нерпа обычно вдали от берега, выбирая для этого торосистые участки льда, вблизи которых наметает много снега в форме больших конических сугробов. Под снегом животные устраивают себе логовище с лежанкой, заполняющейся водой, откуда и делают вылазки на подводную охоту. Рядом с логовом нерпа делает до десятка отнырков, расположенных на расстоянии до нескольких десятков метров, чтобы через них можно было дышать.
Источник:
Зимой нерпы питаются в основном малой и большой голомянкой и длиннокрылым бычком. В феврале-марте появляются нерпята и начинают совершенствовать жилище — роют в сугробе вокруг отдува замысловатую сеть ходов, а иногда и проковыривают насквозь купол укрытия.
Источник:
- На Байкале два грузовика на ходу провалились под лед
- Фотограф отправился на Байкал - и сделал удивительные фото нерп
- Покорители Байкала серьезно разозлили МЧС
- Женщина сняла на видео медведя выходящего из спячки
- Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса