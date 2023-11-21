Нерпы дрейфуют на льдинах по Байкалу

Когда Байкал полностью покрывается льдом, нерпы делают в нем отдушины, ломая или продавливая лед мордой. Продухи нужны нерпе, чтобы дышать, всплывая на поверхность. Зимует нерпа обычно вдали от берега, выбирая для этого торосистые участки льда, вблизи которых наметает много снега в форме больших конических сугробов. Под снегом животные устраивают себе логовище с лежанкой, заполняющейся водой, откуда и делают вылазки на подводную охоту. Рядом с логовом нерпа делает до десятка отнырков, расположенных на расстоянии до нескольких десятков метров, чтобы через них можно было дышать.