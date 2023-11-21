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Нерпы дрейфуют на льдинах по Байкалу

Нерпы дрейфуют на льдинах по Байкалу

Автор:
21 ноября 2023 08:40
Сообщество : Животные
Метки: Видео   байкал   животные   зима   лёд   нерпы   
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Инспекторы «Заповедного Подлеморья» опубликовали забавное видео о том, как байкальские нерпы дрейфуют на первом льду в Чивыркуйском заливе. На усах у животных намёрзли большие сосульки, но им всё равно комфортно.

Специалисты по охране дикой природы засняли байкальских нерп. Животные катались в Чивыркуйском заливе озера на первом льду.

Животных не смущает непогода, бушующая в Забайкальском нацпарке. «Их усы покрыты толстым слоем льда, но они по-прежнему чувствуют себя прекрасно», — отмечают сотрудники. Нерпы перекатываются по льдинам или просто отдыхают, пока их несет небольшим течением.

Когда Байкал полностью покрывается льдом, нерпы делают в нем отдушины, ломая или продавливая лед мордой. Продухи нужны нерпе, чтобы дышать, всплывая на поверхность. Зимует нерпа обычно вдали от берега, выбирая для этого торосистые участки льда, вблизи которых наметает много снега в форме больших конических сугробов. Под снегом животные устраивают себе логовище с лежанкой, заполняющейся водой, откуда и делают вылазки на подводную охоту. Рядом с логовом нерпа делает до десятка отнырков, расположенных на расстоянии до нескольких десятков метров, чтобы через них можно было дышать.

Зимой нерпы питаются в основном малой и большой голомянкой и длиннокрылым бычком. В феврале-марте появляются нерпята и начинают совершенствовать жилище — роют в сугробе вокруг отдува замысловатую сеть ходов, а иногда и проковыривают насквозь купол укрытия.


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Метки: Видео   байкал   животные   зима   лёд   нерпы   
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3  комментария
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... 2 часа назад
В живую видел их, прикольная животина. Нельзя их трогать, эндемик уникальный. Очень хочу опять туда метнуться, но уже когда лед стоит. Один человек сказал- спасибо мир за самый большой коток. Вода интересная, с Байкала пьёшь норм, только на зубах налет, из скважины ед в организме падает.
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Себастьян Перейра

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