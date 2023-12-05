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Фотосессия для белоснежной ласки

Фотосессия для белоснежной ласки

Автор:
05 декабря 2023 09:38
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   ласка   милота   фотосессия   
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Известно, что у ласок — просто зверский характер. Но в очаровательности им точно не откажешь, ведь они такие милашки! Особенно зимой, когда их окрас с буро-коричневого меняется на белоснежно-белый.

Автору видео очень повезло, поскольку ему удалось встретить на удивление приветливую ласку. Более того, она даже не отказалась от небольшой фотосессии.

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Метки: Видео   животные   забавно   ласка   милота   фотосессия   
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