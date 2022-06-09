Ворона напала на парня, который шёл по улице

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Ворона решила атаковать парня, который шёл по улице по своим делам. По всей видимости, птица охраняла гнездо и не хотела видеть чужака на своей территории.
Момент нападения попал на видео.
Источник:
АНТИФИШКИ
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