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Ворона напала на парня, который шёл по улице

Ворона напала на парня, который шёл по улице

Автор:
09 июня 2022 11:35
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   ворона   животные   нападение   птицы   
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Ворона решила атаковать парня, который шёл по улице по своим делам. По всей видимости, птица охраняла гнездо и не хотела видеть чужака на своей территории.
Момент нападения попал на видео.

Источник:

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Метки: в мире   видео   ворона   животные   нападение   птицы   
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5  комментариев
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8k
Игорь 2 часа назад
нехрена возле птенцов шляться
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61k
КУЗНЕЦ 2 часа назад
А что он жрет?...
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175
Елена КУЗНЕЦ Час назад
В какую тему фото девушки? Вы по жизни дурак или просто из сознания погулять вышли?
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1k
SHAGREEN 2 часа назад
Хичкок был прав.
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