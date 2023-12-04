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Владелец магазина спиртного заставил воров выпить украденный ими алкоголь

Владелец магазина спиртного заставил воров выпить украденный ими алкоголь

Автор:
04 декабря 2023 10:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   алкоголь   в мире   вор   забавно   кража   люди   расплата   
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Владелец магазина алкогольных напитков в Южной Африке поймал воров, которые несколькими днями ранее ограбили его торговую точку, и на камеру заставил их пить ими же сворованное спиртное.

Когда подозреваемых задержали с поличным, обнаружив при них ящики с алкоголем, им был предоставлен выбор: либо немедленно выпить весь украденный алкоголь, либо столкнуться с "умфакати", локальным термином, обозначающим местное правосудие, которое иногда может принимать насильственные формы.


На опубликованном в Интернете видео – трое мужчин, которые прямо из бутылок пьют алкоголь, а за ними с нагайками и палками наблюдают несколько человек, заставляя их активнее употреблять сворованное добро.


На лице одного из подозреваемых видны следы побоев.

Мнения пользователей, посмотревших видео, разделились. Одни поддерживают такую форму наказания, считая ее более мягкой альтернативой правосудию в джунглях, другие же выражают обеспокоенность по поводу потенциальных рисков для здоровья. В частности, они подчеркивают, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к отравлению и даже летальному исходу.

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Метки: Видео   алкоголь   в мире   вор   забавно   кража   люди   расплата   
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3  комментария
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7k
Горец Ю 2 часа назад
Звери. И те, и другие.
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553
Stekr 17 минут назад
У нас бы рецидивисты сразу появились...
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1k
КолдурасЪ Час назад
Целесообразней было на бутылки посадить, в прямом эфире!
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