Владелец магазина спиртного заставил воров выпить украденный ими алкоголь

Когда подозреваемых задержали с поличным, обнаружив при них ящики с алкоголем, им был предоставлен выбор: либо немедленно выпить весь украденный алкоголь, либо столкнуться с "умфакати", локальным термином, обозначающим местное правосудие, которое иногда может принимать насильственные формы.

На опубликованном в Интернете видео – трое мужчин, которые прямо из бутылок пьют алкоголь, а за ними с нагайками и палками наблюдают несколько человек, заставляя их активнее употреблять сворованное добро.

На лице одного из подозреваемых видны следы побоев.