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«Прыжок смерти»: норвежец установил рекорд, прыгнув в воду с высоты более 40 метров

«Прыжок смерти»: норвежец установил рекорд, прыгнув в воду с высоты более 40 метров

Автор:
04 декабря 2023 10:14
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Кен Сторнс   высота   прыжок смерти   рекорд   экстрим   
2895
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Норвежец Кен Сторнес (Ken Stornes) установил новый рекорд в любительских соревнованиях по прыжкам в воду с говорящим названием Death Diving («Смертельный прыжок в воду»).

Он прыгнул с высоты 40,5 метра. Предыдущий рекорд составлял 31,3 метра.

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Метки: Видео   Кен Сторнс   высота   прыжок смерти   рекорд   экстрим   
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10  комментариев
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14k
котегRUS 2 часа назад
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70
Петр Сергеев 19 минут назад
а зачем?
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6k
hhwost Полчаса назад
попробуйте прыгнуть плашмя в воду хотябы с двух метров - отобьёте себе всё. а этот с сорока?
а, не, рассмотрел: он в конце группируется.
расходимся.
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391k
Алексей Полчаса назад
тело нашли?
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66k
Александр Ломовицкий Час назад
вот больше похоже на смертельный прыжок

Ссылка coub.com
Ссылка coub.com
Ссылка coub.com
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16k
Patmaz 2 часа назад
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Лет двадцать назад так в Турции туристов развлекали в Алании. На морской прогулке предлагали со скалы 7-ми метровой прыгнуть, а сами турки куда то на гору залазили, и от туда в море сигали.
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62k
pynh 2 часа назад
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12k
Андрей Ма-С 2 часа назад
эх автор... пришлось лезть в википедию...
Смертельный прыжок - это форма экстремальных прыжков вольным стилем с высоты, прыжки с вытянутыми руками и животом вперед, приземление в позу пушечного ядра или креветки.
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