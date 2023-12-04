«Прыжок смерти»: норвежец установил рекорд, прыгнув в воду с высоты более 40 метров

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Норвежец Кен Сторнес (Ken Stornes) установил новый рекорд в любительских соревнованиях по прыжкам в воду с говорящим названием Death Diving («Смертельный прыжок в воду»).
Он прыгнул с высоты 40,5 метра. Предыдущий рекорд составлял 31,3 метра.
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Метки: Видео Кен Сторнс высота прыжок смерти рекорд экстрим
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а, не, рассмотрел: он в конце группируется.
расходимся.
Смертельный прыжок - это форма экстремальных прыжков вольным стилем с высоты, прыжки с вытянутыми руками и животом вперед, приземление в позу пушечного ядра или креветки.