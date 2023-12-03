Какое имя у почтальона Печкина из Простоквашино?

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Кажется, что мы так часто в детстве смотрели этот мультфильм, что до сих пор помним его наизусть. Но так ли это на самом деле? Сейчас и узнаем.
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