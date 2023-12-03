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Какое имя у почтальона Печкина из Простоквашино?

Какое имя у почтальона Печкина из Простоквашино?

Автор:
03 декабря 2023 10:21
Метки: детство   забавно   имя у почтальона Печкина   люди   мультфильм   опрос   память   простоквашино   
1444
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1


Кажется, что мы так часто в детстве смотрели этот мультфильм, что до сих пор помним его наизусть. Но так ли это на самом деле? Сейчас и узнаем.

Источник:

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Метки: детство   забавно   имя у почтальона Печкина   люди   мультфильм   опрос   память   простоквашино   
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14  комментариев
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56k
Опиум для народа Час назад
Вы чё?

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9k
Дмитрий Полчаса назад
Ну и чем эти лучше тех пиндосовских из соседней темы? Такие же тупые. Без тырнетов ничего не знают.
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−5
dimazouev Полчаса назад
Это Игорь Печкин, отечество не помню.
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44
Комнатный Сибиряк 41 минуту назад
Мама подскажи, ты же умная" , стало быть доча себя таковой не считает
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777
Шурман 51 минуту назад
Ну про этого я помню , меня бы спросили какое отчество у твоей тещи :) вот тут я бы впал в ступор . Честно женат 18 лет и не помню ее отчество , всех помню а вот ее нет .
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4k
poбт 57 минут назад
не понял к чему это
или знание имен мультперсонажей теперь мерило интеллекта?
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11k
Vacony Час назад
ну вы еще фамилию бабушки карлсона спросите )
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16k
GROMOZEKA Час назад
Ну хоть не спросили - « А кто это»?
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