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Самую глупую кражу века засекла камера наружного наблюдения одного из магазинов

Самую глупую кражу века засекла камера наружного наблюдения одного из магазинов

Автор:
01 декабря 2023 09:51
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   забавно   камера   кража   
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Логично, что грабители долго и тщательно готовятся к преступлениям. Но особо одаренные, похоже, полагаются на удачу, иначе как объяснить то, что происходит в этом ролике?

Странное и явно поспешное решение воришки положить наживу в багажник пикапа восстановило справедливость.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   забавно   камера   кража   
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Самка Хорька 53 минуты назад
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Anarasius

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