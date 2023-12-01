Самую глупую кражу века засекла камера наружного наблюдения одного из магазинов

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Логично, что грабители долго и тщательно готовятся к преступлениям. Но особо одаренные, похоже, полагаются на удачу, иначе как объяснить то, что происходит в этом ролике?
Странное и явно поспешное решение воришки положить наживу в багажник пикапа восстановило справедливость.
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