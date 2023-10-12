В Подмосковье домработница вместе с мусором выносила и ценности

В Подмосковье задержали домработницу, которая за 5 лет вынесла из коттеджа хозяйки более миллиона рублей.





Женщина сумела войти в доверие к хозяйке коттеджа, который находится в Сходне, и долгое время работала у нее помощницей по хозяйству - помогала убирать дом, закупать продукты и т.д.





С 2018 года 38-летняя воровка-уборщица смогла не только держать в чистоте апартаменты работодателя, но и украсть у нее более миллиона рублей - дама с метлой систематически выносила из дома по несколько купюр, забирала дорогие вещи, духи, украшения.





Но всему приходит конец. Вот и в этот раз хозяйка дома заметила пропажу и обратилась в полицию. Под подозрение попала та самая уборщица.





При обыске в квартире домработницы обнаружили часть похищенных ценностей. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере»