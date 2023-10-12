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В Подмосковье домработница вместе с мусором выносила и ценности

В Подмосковье домработница вместе с мусором выносила и ценности

Автор:
12 октября 2023 09:56
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Подмосковье   воровка   домработница   кража   криминал   
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Более пяти лет помощница по дому помогала не только убираться, но и присваивала себе понравившиеся вещи хозяев, а также их деньги.

В Подмосковье задержали домработницу, которая за 5 лет вынесла из коттеджа хозяйки более миллиона рублей.


Женщина сумела войти в доверие к хозяйке коттеджа, который находится в Сходне, и долгое время работала у нее помощницей по хозяйству - помогала убирать дом, закупать продукты и т.д.


С 2018 года 38-летняя воровка-уборщица смогла не только держать в чистоте апартаменты работодателя, но и украсть у нее более миллиона рублей - дама с метлой систематически выносила из дома по несколько купюр, забирала дорогие вещи, духи, украшения.


Но всему приходит конец. Вот и в этот раз хозяйка дома заметила пропажу и обратилась в полицию. Под подозрение попала та самая уборщица.


При обыске в квартире домработницы обнаружили часть похищенных ценностей. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере»

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Метки: Видео   Подмосковье   воровка   домработница   кража   криминал   
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1  комментарий
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Rubiroid_47 12 минут назад
Интересно, какая у работницы фамилия?
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