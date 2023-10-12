В Подмосковье домработница вместе с мусором выносила и ценности

Более пяти лет помощница по дому помогала не только убираться, но и присваивала себе понравившиеся вещи хозяев, а также их деньги.
В Подмосковье задержали домработницу, которая за 5 лет вынесла из коттеджа хозяйки более миллиона рублей.
Женщина сумела войти в доверие к хозяйке коттеджа, который находится в Сходне, и долгое время работала у нее помощницей по хозяйству - помогала убирать дом, закупать продукты и т.д.
С 2018 года 38-летняя воровка-уборщица смогла не только держать в чистоте апартаменты работодателя, но и украсть у нее более миллиона рублей - дама с метлой систематически выносила из дома по несколько купюр, забирала дорогие вещи, духи, украшения.
Но всему приходит конец. Вот и в этот раз хозяйка дома заметила пропажу и обратилась в полицию. Под подозрение попала та самая уборщица.
При обыске в квартире домработницы обнаружили часть похищенных ценностей. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере»
Источник:
- Охранник нарядился женщиной, чтобы незаметно ограбить свою же точку
- Двое хулиганов совершили дерзкий налет на магазин: они украли товар и избили администратора
- Женщина вытащила смартфон из кармана школьницы в магазине
- Мужчина украл смартфон из рук спящей пассажирки метро
- Магазинный вор решил продегустировать добычу и уснул