Новый президент Эквадора вышел на инаугурацию под советский марш "День победы"

На днях избранный президент Эквадора Даниэль Нобоа принял пост под известную музыку советского композитора Давида Тухманова. На инаугурацию, которая проходила под "День победы", обратили внимание российские СМИ.





Примечательно, что в эквадорских СМИ нет упоминаний о том, зачем оркестр в такую минуту исполнял, например, не гимн страны, а заморский марш. Никто не спорит, что музыка Тухманова красива и торжественна, поэтому, возможно, так было запланировано, поскольку оркестр сыграл хорошо, следовательно, готовился. В конце концов, инаугурация тоже своего рода день победы для Нобоа.