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Новый президент Эквадора вышел на инаугурацию под советский марш "День победы"

Новый президент Эквадора вышел на инаугурацию под советский марш "День победы"

Автор:
29 ноября 2023 15:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Даниэль Нобоа   Президент   Эквадор   день победы   инаугурация   оркестр   
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Оркестр сыграл хорошо и вряд ли музыканты ошиблись с выбором музыки.

На днях избранный президент Эквадора Даниэль Нобоа принял пост под известную музыку советского композитора Давида Тухманова. На инаугурацию, которая проходила под "День победы", обратили внимание российские СМИ.


Примечательно, что в эквадорских СМИ нет упоминаний о том, зачем оркестр в такую минуту исполнял, например, не гимн страны, а заморский марш. Никто не спорит, что музыка Тухманова красива и торжественна, поэтому, возможно, так было запланировано, поскольку оркестр сыграл хорошо, следовательно, готовился. В конце концов, инаугурация тоже своего рода день победы для Нобоа.

Отметим, что голосование в Эквадоре проходило в условиях чрезвычайного положения, введённого в стране после убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио, которое произошло 11 августа сразу после его встречи с избирателями.


35-летний Нобоа стал самым молодым президентом в истории Эквадора. После своей инаугурации он пообещал "восстановить страну, которая страдает от разгула преступности, коррупции и ненависти".

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Метки: Видео   Даниэль Нобоа   Президент   Эквадор   день победы   инаугурация   оркестр   
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18  комментариев
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22k
BiZ 37 минут назад
и приехал на волге небось..
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92k
sapér Vodička 4 минуты назад
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14k
..: Атеист :.. 6 минут назад
Представляю как у каклов подгорает))
Даа, для него - день победы! чтож, поздравляю!
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14k
котегRUS 10 минут назад
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20k
anpetrof 21 минуту назад
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7k
Николай 24 минуты назад
Торжественный момент, торжественная музыка, ничего непристойного под нее не исполняют, пусть исполняют нашу музыку... Или что тоже начнем запреты на музыку вводить??? кастрюлю не забудьте надеть, и поскакать...
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3k
Едондер пуп 38 минут назад
Абсолютно непричастный человек прислоняется к памяти о Победе ради своих политических амбиций. Это принижение Победы, или мы уже настолько изгои, что и здесь найдём повод гордиться культурой?
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5k
Sanar 54 минуты назад
Кто посмотрит 1:47:39 расскажите потом зачем там баба в пакетах и две личинки
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16k
GROMOZEKA 55 минут назад
Забавный парадокс получается.
Соседняя недострана устленно стирает всю Советскую историю, начиная от имен Войнов-освободителей, заканчивая сносом памятников Великим поэтам и Писателям.
В то же время читаем эту новость из Эквадора.
И при этом нам пытаются рассказывать, как «во всем мире отменена Русская культура»
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36k
Андрей Иванов 55 минут назад
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