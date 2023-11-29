Новый президент Эквадора вышел на инаугурацию под советский марш "День победы"

Оркестр сыграл хорошо и вряд ли музыканты ошиблись с выбором музыки.
На днях избранный президент Эквадора Даниэль Нобоа принял пост под известную музыку советского композитора Давида Тухманова. На инаугурацию, которая проходила под "День победы", обратили внимание российские СМИ.
Примечательно, что в эквадорских СМИ нет упоминаний о том, зачем оркестр в такую минуту исполнял, например, не гимн страны, а заморский марш. Никто не спорит, что музыка Тухманова красива и торжественна, поэтому, возможно, так было запланировано, поскольку оркестр сыграл хорошо, следовательно, готовился. В конце концов, инаугурация тоже своего рода день победы для Нобоа.
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Отметим, что голосование в Эквадоре проходило в условиях чрезвычайного положения, введённого в стране после убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио, которое произошло 11 августа сразу после его встречи с избирателями.
35-летний Нобоа стал самым молодым президентом в истории Эквадора. После своей инаугурации он пообещал "восстановить страну, которая страдает от разгула преступности, коррупции и ненависти".
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Даа, для него - день победы! чтож, поздравляю!
Музыка достойная момента
Ну не случилось, штош, бывает
Он, бл@ть СВОЮ местечковую победу отмечает, а не наших дедов чествует!
Песня, на то и песня, что может быть сыграна где угодно.
В России мы эту песню ассоциируем с Днем Победы.
С чем ее ассоциирует этот чувак, его личное дело.
А твой тупой коммент, всего лишь показывает потуги тугосери-лепераста, которому надо написать хоть бы что, лишь бы дерьмеца накинуть.
Всасываешь?
Соседняя недострана устленно стирает всю Советскую историю, начиная от имен Войнов-освободителей, заканчивая сносом памятников Великим поэтам и Писателям.
В то же время читаем эту новость из Эквадора.
И при этом нам пытаются рассказывать, как «во всем мире отменена Русская культура»