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Сын президента ЦАР напал на своих сопровождающих в Кисловодске

Сын президента ЦАР напал на своих сопровождающих в Кисловодске

Автор:
07 сентября 2023 11:56
Сообщество : Криминал
Метки: car   Видео   Кисловодск   Президент   нападение   реабилитация   сын   
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"Чёрный принц" захотел сбежать в Москву, но ему не позволили.

Сын президента Центральноафриканской республики (ЦАР) Эварист Туадера напал на русскоязычных врача-терапевта и психолога, которые сопровождали его во время поездки в Кисловодск. Если верить африканским изданиям, Туадера прибыл в Россию три недели назад на реабилитацию.

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Инцидент, попавший на камеры очевидцев, произошёл 28 августа на вокзале Кисловодска. По информации СМИ, молодой человек предпочёл лечению тусовки в Москве и сбежал из отеля "Азимут" вместе с вещами. Однако сопровождающие быстро спохватились и нашли Эвариста на вокзале во время покупки билета на поезд. Своевольному "принцу" не понравилось, что психолог и терапевт попытались его отговорить от поездки и просили сотрудницу вокзала отменить оформление документов. Из-за этого он и напал сначала на психолога, а затем ударил и женщину-терапевта.

Отмечается, что Эвариста Туадеру задержали приехавшие полицейские, однако пострадавшие от его рук не стали писать заявление. Известно, что его отправили в Москву и передали сотрудникам посольства ЦАР.


"Эта история оставила горький привкус во рту российских граждан, которые с отвращением наблюдали за действиями этого человека. Загадочное появление Эвариста Туадеры на международной арене продолжает вызывать вопросы : каковы мотивы его действий, как его родная страна отреагирует на этот инцидент и каковы будут последствия для его и без того неоднозначной репутации?" — задаётся вопросом франкоязычное издание СNC.


Источник:

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Метки: car   Видео   Кисловодск   Президент   нападение   реабилитация   сын   
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9  комментариев
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74
Илья 55 минут назад
Кто понял, тот понял.
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37k
russger Минуту назад
"однако пострадавшие от его рук не стали писать заявление"

Продались неграм -_-
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4k
Феликс Дзержинский 3 минуты назад
Усыпите его, он бешеный.
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759
Шурман 8 минут назад
Странно себя ведут мужики , или кто то позвонил и спустил все так как есть . У нас просто всем и ментам стало пох даже на номера СД , просто задерживают или стреляют при попытке ухода , раньше такое прокатывало до 2017 года а теперь нет . Задерживают пинают и потом отпускают .
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16k
banzai7 13 минут назад
С одной стороны выпустить его в Мск - неплохая идея, он за пару дней спустит там бюджет страны и успокоится, с другой стороны, если быдлячить начнёт, ему быстро люлей прилетит, а тут и до международного скандала недалеко.
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10k
Алексей 14 минут назад
Агрессивная макака просит палки,очень настойчиво просит
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9k
The Dude Полчаса назад
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17k
Shtoppi 41 минуту назад
он себя ведет как типичный избалованный мажор, воспитанный в западном стиле, которому все по жизни позволялось без каких-либо последствий, так что удивляться тут нечему от слова "совсем".
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