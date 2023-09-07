Сын президента ЦАР напал на своих сопровождающих в Кисловодске

"Чёрный принц" захотел сбежать в Москву, но ему не позволили.
Сын президента Центральноафриканской республики (ЦАР) Эварист Туадера напал на русскоязычных врача-терапевта и психолога, которые сопровождали его во время поездки в Кисловодск. Если верить африканским изданиям, Туадера прибыл в Россию три недели назад на реабилитацию.
Инцидент, попавший на камеры очевидцев, произошёл 28 августа на вокзале Кисловодска. По информации СМИ, молодой человек предпочёл лечению тусовки в Москве и сбежал из отеля "Азимут" вместе с вещами. Однако сопровождающие быстро спохватились и нашли Эвариста на вокзале во время покупки билета на поезд. Своевольному "принцу" не понравилось, что психолог и терапевт попытались его отговорить от поездки и просили сотрудницу вокзала отменить оформление документов. Из-за этого он и напал сначала на психолога, а затем ударил и женщину-терапевта.
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Отмечается, что Эвариста Туадеру задержали приехавшие полицейские, однако пострадавшие от его рук не стали писать заявление. Известно, что его отправили в Москву и передали сотрудникам посольства ЦАР.
"Эта история оставила горький привкус во рту российских граждан, которые с отвращением наблюдали за действиями этого человека. Загадочное появление Эвариста Туадеры на международной арене продолжает вызывать вопросы : каковы мотивы его действий, как его родная страна отреагирует на этот инцидент и каковы будут последствия для его и без того неоднозначной репутации?" — задаётся вопросом франкоязычное издание СNC.
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Продались неграм -_-