Сын президента ЦАР напал на своих сопровождающих в Кисловодске

Сын президента Центральноафриканской республики (ЦАР) Эварист Туадера напал на русскоязычных врача-терапевта и психолога, которые сопровождали его во время поездки в Кисловодск. Если верить африканским изданиям, Туадера прибыл в Россию три недели назад на реабилитацию.

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Инцидент, попавший на камеры очевидцев, произошёл 28 августа на вокзале Кисловодска. По информации СМИ, молодой человек предпочёл лечению тусовки в Москве и сбежал из отеля "Азимут" вместе с вещами. Однако сопровождающие быстро спохватились и нашли Эвариста на вокзале во время покупки билета на поезд. Своевольному "принцу" не понравилось, что психолог и терапевт попытались его отговорить от поездки и просили сотрудницу вокзала отменить оформление документов. Из-за этого он и напал сначала на психолога, а затем ударил и женщину-терапевта.