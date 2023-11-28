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Хороший фотограф на вес золота

Хороший фотограф на вес золота

Автор:
28 ноября 2023 11:09
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   модель   фотограф   фотосессия   
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Фотограф показывает модели удачные позы для снимков. Харизматичный мужчина при желании может одинаково хорошо отработать и за фотографа, и за модель.

Профессиональный фотограф за работой.

 

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   модель   фотограф   фотосессия   
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2  комментария
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16k
Patmaz Час назад
Видно, что знает, что хочет получить от модели и с душой подходит к процессу!
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6k
alex 41 минуту назад
красава
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Себастьян Перейра

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