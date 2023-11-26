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В Германии украинские беженцы отравились украденной в океанариуме рыбой

В Германии украинские беженцы отравились украденной в океанариуме рыбой

Автор:
26 ноября 2023 20:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   беженцы   берлин   кража   океанариум   рыбы   уха   яд   
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Вы будете смяться, но нашёлся украинец, который работая уборщиком в Берлинском океанариуме, наловил рыб из небольшого аквариума и дома сварил из добычи уху. И угостил друзей и соседей. Правда, одна из рыб оказалась ядовитой и теперь всю компанию спасают врачи.

Беженец с Незалежной Олег Панасюк, месяц отработав уборщиком в берлинском океанариуме, взял сачок и вышел на тропу войны рыбалку. Его добычей стали несколько жирненьких рыбёшек. Видимо, Панасюк не знал, что рыбы бывают разными, а в океанариумах они еще и не всегда съедобны.

Однако, Панасюк был не жадным парнем и ухой из украденной рыбешки поделился с друзьями.

В итоге, шесть украинцев попали в больницу и за их жизни теперь борются врачи.

У всех пострадавших был диагностирован паралич мышц и нарушение кровообращения. Трое из них находятся в критическом состоянии.

Причиной отравления стала рыба вида Lagocephalus Scelaratus, которая водится в Индийском и Тихом океанах и является ядовитой.

Сам рыболов уже пришел в себя и объясняется с полицией прямо на больничной койке.

Источник:

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Метки: Украина   беженцы   берлин   кража   океанариум   рыбы   уха   яд   
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28  комментариев
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18k
тов.Suhov 3 часа назад
По нашему - Серебристый иглобрюх.
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7k
Бу 4 минуты назад
Какие же они тупые
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147
npocto__Makc 6 минут назад
Надо было вялить))
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11k
Dabus 13 минут назад
Звучит забавно, но новость фейковая - нет на сайте BR24 никакого упоминания об этом событии или о персонаже с именем Oleg Panasyuk
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
Хохол это не нация. Хохол это диагноз!
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38k
russger 2 часа назад
Фамилия у него такая интересная, подходит для хохлов
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9k
Maximvs 2 часа назад
вроде как за ликвидацию шести хохлов рыбу положен орден мужества
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274
unclejohn 2 часа назад
Вывод один - свидомый не может не воровать.
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7k
Echo 2 часа назад
Да и [мат] с ними
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5k
Григорий 2 часа назад
пора вводить тест на интеллект для уборщиков)) вакансия: вытирать пыль с аквариума - высшее образование по профессии, 10 лет стажа))
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126k
parallax 2 часа назад
Боюсь представить, из чего варят суп украинские уборщики работающие в немецком морге.
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1k
thrashbox 2 часа назад
И в связи с этим появляется интересный вопрос.
А китайцы ли сожрали ту летучую мышь ???
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6k
TirAn 2 часа назад
Если не фэйк, то будет новый исторический анекдот
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6k
Евгений Д 2 часа назад
Вот ведь любители халявы.
Еще и ущерб океанариуму нанес.
Лучше б все сдохли- мир был бы чище
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23k
Слепой Пью 3 часа назад
Пан Поросюк НЕ отличался умом и сообразительностью
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7k
yahaomsk 3 часа назад
на халяву и хлорка- творог
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36k
АнтонПолднев 3 часа назад
Это была москальская рыба. Очевидно же.
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66k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
неспешание умом . ладно хоть не в зоопарке работал
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36k
Андрей Иванов 3 часа назад
Фугу по-киевски. Японцы нервно курят в сторонке
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85k
Доктор Джонс 3 часа назад
Эпидемия сифилиса на западной Украине не прошла бесследно...
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414
tokol 3 часа назад
Кобзда хохлам! Нигде им не скрыться! Даже рыба за РОССИЮ!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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