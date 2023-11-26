В Германии украинские беженцы отравились украденной в океанариуме рыбой

В итоге, шесть украинцев попали в больницу и за их жизни теперь борются врачи.

У всех пострадавших был диагностирован паралич мышц и нарушение кровообращения. Трое из них находятся в критическом состоянии.

Причиной отравления стала рыба вида Lagocephalus Scelaratus, которая водится в Индийском и Тихом океанах и является ядовитой.

Сам рыболов уже пришел в себя и объясняется с полицией прямо на больничной койке.