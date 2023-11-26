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К Новому году готовится: в Приморье водитель встретил бобра с ёлочкой

К Новому году готовится: в Приморье водитель встретил бобра с ёлочкой

Автор:
26 ноября 2023 08:54
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Приморье   бобёр   животные   интересное   милота   новый год   ёлка   
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На носу новогодние праздники и к ним готовятся даже бобры!

Водитель Приморья на дороге встретил бобра, который куда-то тащил ветку ёлочки. Животное совсем не испугалось фар автомобиля, а наоборот очень упорно несло своё добычу. Возможно, бобра дома ждёт семья, которая очень хочет ёлочку в этом Новом году.

Пользователи сети в один голос решили, что бобёр готовится к праздникам!

Источник:

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Метки: Видео   Приморье   бобёр   животные   интересное   милота   новый год   ёлка   
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4  комментария
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13k
Denissg Час назад
А пусть он мою ёлку вынесет, а то уже новую скоро ставить?
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58
Navygator Полчаса назад
Это он прошлогоднюю выносит!
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50k
Aleksandr Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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16k
GROMOZEKA Час назад
Да уж, это вам не поляки.
Вот там озвучка делает ролик
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PokemonKa
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