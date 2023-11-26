К Новому году готовится: в Приморье водитель встретил бобра с ёлочкой

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На носу новогодние праздники и к ним готовятся даже бобры!
Водитель Приморья на дороге встретил бобра, который куда-то тащил ветку ёлочки. Животное совсем не испугалось фар автомобиля, а наоборот очень упорно несло своё добычу. Возможно, бобра дома ждёт семья, которая очень хочет ёлочку в этом Новом году.
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Пользователи сети в один голос решили, что бобёр готовится к праздникам!
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