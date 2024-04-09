В Екатеринбурге учительница начальных классов таскала ребенка по классу

В Екатеринбурге учитель начальных классов школы №19 Наталья Лапуцкая подняла руку на ребенка. Инцидент произошел в прошлом году, но известно о нем стало только сейчас.
«Это откуда чудо такое в нашем классе-то? Это что такое? Ты как себя ведешь? Ну-ка, не трогай мой стол!» — кричит на кадрах учительница.
При этих словах она стукает ребенка по руке. Другие дети сначала в растерянности смотрят на происходящее, а потом начинают помогать преподавателю удерживать одноклассника. Заметив камеру телефона, Лапуцкая приказывает прекратить съемку.
Что именно послужило причиной конфликта, неизвестно. Однако, это не единственный раз, когда Наталья Лапуцкая вела себя агрессивно по отношению к ученикам.
«Знаю как минимум трех родителей, которые на нее писали жалобы в департамент образования города. Реакции, судя по всему, не последовало. Видео продолжает гулять по родительским чатам, многих оно возмущает», — сказал инсайдер.
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