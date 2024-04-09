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В Екатеринбурге учительница начальных классов таскала ребенка по классу

В Екатеринбурге учительница начальных классов таскала ребенка по классу

Автор:
09 апреля 2024 08:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   дети   екатеринбург   конфликт   негатив   подняла руку   учитель   школа   
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В Екатеринбурге учитель начальных классов школы №19 Наталья Лапуцкая подняла руку на ребенка. Инцидент произошел в прошлом году, но известно о нем стало только сейчас.

«Это откуда чудо такое в нашем классе-то? Это что такое? Ты как себя ведешь? Ну-ка, не трогай мой стол!» — кричит на кадрах учительница.


При этих словах она стукает ребенка по руке. Другие дети сначала в растерянности смотрят на происходящее, а потом начинают помогать преподавателю удерживать одноклассника. Заметив камеру телефона, Лапуцкая приказывает прекратить съемку.



Что именно послужило причиной конфликта, неизвестно. Однако, это не единственный раз, когда Наталья Лапуцкая вела себя агрессивно по отношению к ученикам.

«Знаю как минимум трех родителей, которые на нее писали жалобы в департамент образования города. Реакции, судя по всему, не последовало. Видео продолжает гулять по родительским чатам, многих оно возмущает», — сказал инсайдер.

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Метки: Видео   дети   екатеринбург   конфликт   негатив   подняла руку   учитель   школа   
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8  комментариев
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61k
dima423 Час назад
Ну ничего особенного она не делает... а судя потому что ребенок сопротивляется и вырывается, он тоже не ангел...в данном случае скорее всего сам довел учителя)
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2k
Андерсен 3 минуты назад
Да вчера в наших местных СМИ об этом писали. "Что именно послужило причиной конфликта, неизвестно." Да ну? Как раз известно. Этот пацан устроил драку на перемене, а учительница их разняла. Надо было ему еще влупить, чтобы мозги на место встали. Кстати, ее папаша сначала встал на защиту учительницы, а спустя год начал метать на нее жалобы куда смог. Зачем - непонятно. И если что - учительницу как раз поддерживают родители практически всех детей.
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5k
Руслан Полчаса назад
Почему все видео с подобными инцидентами сняты на телефоны учащихся? Я вот до сих пор не могу понять, неужели так трудно установить камеры, пишущие со звуком, в каждом классе? Ведь очевидная же мера, не? Тогда в спорных ситуациях будут необходимые материалы. Да и спиногрызы, как мне кажется, будут сдержаннее, зная, что каждое их действие фиксируется.
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15k
Объект реальности Полчаса назад
а с чего все началось? хотелось бы отследить причинно следственную связь.
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46k
Цыц тут у меня Час назад
Пи$дить, только пи$дить... Мелкого. Судя по всему, он куда то рвется, возможно, подраться с кем то, а она его просто не пускает.
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183
risti Цыц тут у меня 47 минут назад
а бы, да кабы...
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
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