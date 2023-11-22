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Двоих подростков в Москве заставили вымыть 17 этажей после того, как они сорвали наклейку и помочились в подъезде

Двоих подростков в Москве заставили вымыть 17 этажей после того, как они сорвали наклейку и помочились в подъезде

Автор:
22 ноября 2023 10:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   воспитание   дети   подъезд   помочились   сорвали наклейку   уборка   
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Двое подростков в Некрасовке в начале ноября решили похулиганить в подъезде соседнего дома: мальчики проникли в парадную, покатались на лифте, наплевали на зеркало, помочились на лестничной площадке, а на выходе помахали рукой консьержу дома. Все хулиганство парней попало на камеры наблюдения, видео выложили в домовом чате, родители быстро узнали в хулиганах своих детей.

В наказание, матери мальчиков привели их в подъезд, где старшая по дому выдала им швабры и оправила мыть лестничную площадку с 1 по 17 этаж.


Один из мальчиков не выдержал трудовое воспитание, вымыл 5 этажей и ушел, другой остался и довел свою работу до конца.

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Метки: Видео   воспитание   дети   подъезд   помочились   сорвали наклейку   уборка   
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34  комментария
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22k
сеньор Леонсио 4 часа назад
Вот это я понимаю - Женшины! А не заполонившие всё яжематери!
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9k
Vалѣнтиныч Полчаса назад
А какую наклейку они сорвали?
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3k
Алекс Чебурашкин 39 минут назад
Виновники были наказаны!
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353
ruslan d Час назад
Ну все по красоте
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−12
Ray 2 часа назад
Помню с братишкой в юном возрасте задались вопросом что будет если пописать на каменку в растопленой бане ?
На сл. день жопа горела - каменку с камнями драили с братишкой наверное дней 5 )))

Эх детсво детсво )
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20k
anpetrof 2 часа назад
Если в доме подъезд не один, то и остальные подъезды тоже нужно помыть.
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7k
Хороший, Плохой, Злой 2 часа назад
Жаль, что консьерж не Компот...
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12k
Dmitry 3 часа назад
Трудотерапия - отличный подход, для воспитания личности. Раньше это понимали.
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391k
Алексей 3 часа назад
у второго совесть не пропала еще,раз домыл. да и матерям уважение.не стали за лоботрясов заступаться
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13k
Limon 3 часа назад
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4k
leofox 3 часа назад
...мальчики проникли в парадную.... С учетом того, что это Некрасовка, то тогда это ПОДЪЕЗД, а не парадная
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37
dasn7 leofox 3 часа назад
Просто лестница.
Подъезд это путь от входных ворот имения до парадного крыльца.
Кроме парадного для владельцев и гостей были ещё и т.н. чёрные входы для различных служащих.
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1k
K_II_T 3 часа назад
Камеры в подъезде - магический инструмент.
Но нужно уметь пользоваться
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53k
smakido 3 часа назад
Взрослые поступили умно и правильно, предложив подросткам искупить. трудом их вину.
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2k
Dimon 3 часа назад
Вот где такие вырастают особи?! И самое обидное, что и в моем детстве были такие: сорвать трубку в автомате, скамейку сломать, окно разбить или стакан из газированного автомата. Что у них в голове, млять?
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353
ruslan d Dimon Час назад
Да обычные дети , хорошо что родители адекватные .
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23k
sanchesS80 3 часа назад
Того который домыл, простить. Накосячил по малолетней глупости, бывает - отработал сполна.
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3k
Шапкин 3 часа назад
А чё квадратики такие мелкие?
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7k
Echo 4 часа назад
Второй возможно человеком и станет, первый полупокер всю жизнь будет пытаться [мат]
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14k
..: Атеист :.. 4 часа назад
А вот это правильно! Труд из обезьяны делает человека!
Штраф не поможет, только родителям подсолит. А вот такая трудовая терапия прям в самый раз.
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