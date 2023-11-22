Двоих подростков в Москве заставили вымыть 17 этажей после того, как они сорвали наклейку и помочились в подъезде

Двое подростков в Некрасовке в начале ноября решили похулиганить в подъезде соседнего дома: мальчики проникли в парадную, покатались на лифте, наплевали на зеркало, помочились на лестничной площадке, а на выходе помахали рукой консьержу дома. Все хулиганство парней попало на камеры наблюдения, видео выложили в домовом чате, родители быстро узнали в хулиганах своих детей.
В наказание, матери мальчиков привели их в подъезд, где старшая по дому выдала им швабры и оправила мыть лестничную площадку с 1 по 17 этаж.
Один из мальчиков не выдержал трудовое воспитание, вымыл 5 этажей и ушел, другой остался и довел свою работу до конца.
Источник:
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На сл. день жопа горела - каменку с камнями драили с братишкой наверное дней 5 )))
Эх детсво детсво )
Подъезд это путь от входных ворот имения до парадного крыльца.
Кроме парадного для владельцев и гостей были ещё и т.н. чёрные входы для различных служащих.
Подъезд функциональный и конструктивный элемент строения, вход в многоквартирный дом. В общественных нежилых постройках роль подъезда играет вестибюль или фойе, а в частном доме прихожая.
Но нужно уметь пользоваться
Штраф не поможет, только родителям подсолит. А вот такая трудовая терапия прям в самый раз.