Двоих подростков в Москве заставили вымыть 17 этажей после того, как они сорвали наклейку и помочились в подъезде

В наказание, матери мальчиков привели их в подъезд, где старшая по дому выдала им швабры и оправила мыть лестничную площадку с 1 по 17 этаж.





Один из мальчиков не выдержал трудовое воспитание, вымыл 5 этажей и ушел, другой остался и довел свою работу до конца.