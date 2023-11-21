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В Москве мужчина решил незаметно вынести шубу, но кража попала на камеры

В Москве мужчина решил незаметно вынести шубу, но кража попала на камеры

Автор:
21 ноября 2023 11:23
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   вор   зима   кража   преступление   шуба   
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Неприметливый воришка "приватизировал" дорогостоящую шубу из столичного магазина, поспешно запихнув её в свой рюкзак. Однако факт кражи зафиксировала видеокамера.

При этом грабитель все же успел избавиться от главной улики перед своим задержанием — он удачно её продал, но это ему не помогло. Правоохранители задержали мужчину, а ущерб оценили в 230 тыс рублей.

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Метки: Видео   вор   зима   кража   преступление   шуба   
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4  комментария
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62k
pynh 49 минут назад
шапка красивый
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33k
Юрий Полчаса назад
Кипа выдала?
Ну захотел мальчик сделать небольшой гешефт. Хотел таки немножечко порадовать свою маму. И никто не хочет поговорить за Сёмино душевное равновесие.
Как сказал дядя Изя (после оглашения приговора суда): Забыл немножко за подумать.
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7k
ekarataev Полчаса назад
Ну, как украсть шубу в магазине и не попасть на камеры - так и осталось непонятным. Но как продать шубу быстро?
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2k
Дмитрий Полчаса назад
Воришки? Сразу минус.
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