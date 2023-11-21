В Москве мужчина решил незаметно вынести шубу, но кража попала на камеры

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Неприметливый воришка "приватизировал" дорогостоящую шубу из столичного магазина, поспешно запихнув её в свой рюкзак. Однако факт кражи зафиксировала видеокамера.
При этом грабитель все же успел избавиться от главной улики перед своим задержанием — он удачно её продал, но это ему не помогло. Правоохранители задержали мужчину, а ущерб оценили в 230 тыс рублей.
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Ну захотел мальчик сделать небольшой гешефт. Хотел таки немножечко порадовать свою маму. И никто не хочет поговорить за Сёмино душевное равновесие.
Как сказал дядя Изя (после оглашения приговора суда): Забыл немножко за подумать.