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Даня Милохин перепутал песню SHAMAN с гимном России

Даня Милохин перепутал песню SHAMAN с гимном России

Автор:
20 ноября 2023 13:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: young stars   Видео   Гимн России   Милохин   интересное   фото   шаман   
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В Дубае блогер пытался показать, что никто не обращает на это внимание.

Даня Милохин на платформе Twich запустил видеотрансляцию, во время которой пытался спеть гимн России вместе со своим другом Камалом. Однако, оба блогера вместо гимна РФ спели SHAMAN "Я русский".

Бро, я хотел бы это обсудить. Сейчас мы спели с тобой гимн России, ты слышал. Ой, не гимн России, а песню про Россию. И конечно же, ни один паблик это не вырежет и никуда не вставит. Конечно! Им это не нужно. А если я сейчас спою гимн Украины, брат, то паблики разорвутся, паблики просто с ума сойдут.

Забавно, ведь год назад Милохин уехал в США и оттуда записал видео, на котором поёт гимн Украины. После этого на него обрушились с критикой: люди не поняли, почему Милохин, едва уехав, сразу взялся за мову. Хотя он не понимает, в чём проблема. Судя по всему, он не понял до сих пор.

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Метки: young stars   Видео   Гимн России   Милохин   интересное   фото   шаман   
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16  комментариев
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442
no. Час назад
есть тут блокировка по тегам? даже случайно эту херню больше не хочу видеть.
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32
Сергей Юшков 3 минуты назад
Проблема дебилов в том, что они не осознают себя дебилами.
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9k
Гур 4 минуты назад
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 6 минут назад
Опять двадцать пять

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Остап_Бендер_Задунайский 6 минут назад
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8k
Владимир 14 минут назад
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1
Дашка Коммисарова 15 минут назад
усыпите уже этого до6лоёба
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19
Dmitry N 19 минут назад
Зачем он здесь?!
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16k
Majul 23 минуты назад
Что ж покемонку то так тянет на всякий биомусор. Каждый пост про подобных пустоголовых...
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33k
Teodor Полчаса назад
Плять, а говорят, что этот дегенерат не так давно прям по первому каналу хлебалом торговал..? Еще тогда всем нормальным людям было ясно, что это пиз`дец. Хоть кто-то за эту идеологическую диверсию ответил?
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561
Алексей Бляйбтрой Полчаса назад
он нуждается в мед помощи.. ну или по хлебалу
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18k
Alex ASK 47 минут назад
- Как же, позвольте?.. Он служил в очистке... (читай - Сбербанке)
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин Швондер (читай - Греф) дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
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1k
rgubaev 50 минут назад
Перестаньте пиарить этот унылый кусок говна!
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491
ruslan d Час назад
ну не перед едо же ...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
339820



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