Даня Милохин перепутал песню SHAMAN с гимном России

В Дубае блогер пытался показать, что никто не обращает на это внимание.
Даня Милохин на платформе Twich запустил видеотрансляцию, во время которой пытался спеть гимн России вместе со своим другом Камалом. Однако, оба блогера вместо гимна РФ спели SHAMAN "Я русский".
Бро, я хотел бы это обсудить. Сейчас мы спели с тобой гимн России, ты слышал. Ой, не гимн России, а песню про Россию. И конечно же, ни один паблик это не вырежет и никуда не вставит. Конечно! Им это не нужно. А если я сейчас спою гимн Украины, брат, то паблики разорвутся, паблики просто с ума сойдут.
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Забавно, ведь год назад Милохин уехал в США и оттуда записал видео, на котором поёт гимн Украины. После этого на него обрушились с критикой: люди не поняли, почему Милохин, едва уехав, сразу взялся за мову. Хотя он не понимает, в чём проблема. Судя по всему, он не понял до сих пор.
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- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин Швондер (читай - Греф) дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.