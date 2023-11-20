Даня Милохин перепутал песню SHAMAN с гимном России

Даня Милохин на платформе Twich запустил видеотрансляцию, во время которой пытался спеть гимн России вместе со своим другом Камалом. Однако, оба блогера вместо гимна РФ спели SHAMAN "Я русский".

Бро, я хотел бы это обсудить. Сейчас мы спели с тобой гимн России, ты слышал. Ой, не гимн России, а песню про Россию. И конечно же, ни один паблик это не вырежет и никуда не вставит. Конечно! Им это не нужно. А если я сейчас спою гимн Украины, брат, то паблики разорвутся, паблики просто с ума сойдут.