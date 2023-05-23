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Москвичка обиделась на таксиста за то, что тот приехал на заказ за 30 секунд

Москвичка обиделась на таксиста за то, что тот приехал на заказ за 30 секунд

Автор:
23 мая 2023 07:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Юмор   видео   интересное   пассажиры   такси   фото   
1543
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Работа в такси связана со стрессом. Приезжаешь поздно — не нравится пассажирам, приезжаешь рано — снова не нравится!

Москвичка вызвала такси и программа показала, что машина будет через три минуты. Женщина с детьми спокойно собиралась, как пришло оповещение о подаче машины, через 30 секунд. Конечно же, женщина не успела выйти из дома вовремя и началось платное ожидание.

Усевшись в машину, пассажира высказала свои претензии таксисту и оказалась платить за ожидание.

В сети пользователи разделились на два лагеря: те, кто поддержал женщину, и те, кто встал на сторону мужчину. Одни говорили:

Ну вообще она права! Я бы тоже не стала платить!

Мне кажется, мужчина не должен был кричать на женщину и не выражаться! Это явно не её проблема

Люди, поддержавшие таксиста, тоже приводили свои доводы:

И что ему то делать? Стоять три минуты у подъезда?

А причём тут водитель? Он выполнил все условия, приехал на заказ, не опоздал же!

Мне стало интересно, кто же виноват. Знакомый таксист ответил, что проблема в приложении агрегатора. Возможно, программа просто не просчитала короткий путь, который знал таксист. Кроме того, по возможности он дал совет: по возможности вызывать такси в тот момент, когда вы уже точно готовы выйти.

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Метки: Москва   Юмор   видео   интересное   пассажиры   такси   фото   
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14  комментариев
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6k
fin4all Час назад
Ну если проблема в приложении агрегатора, то может агрегатор и должен решать проблему?
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17k
sonic24a 3 минуты назад
чушня какая-то
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21k
Davy Jones 17 минут назад
Оферта указала ожидание 3 минуты, значит платное ожидание начинается через три минуты, не важно через сколько приехал таксист. Иначе это создаст прецедент и программа будет выдавать ожидание 10 минут тогда когда такси будет стоять у подъезда и мошенничать начнут таксисты.
И таксиста совет, приехал раньше, навели порядок в такси и проведи лезиныекцию салона, раз все равно стоишь, а не радио слушай.
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1k
Алексей Гулевич 21 минуту назад
кричать да, не нужно было - но .... если так "правила" прописаны ... значит недочёт у проги или кто там пишет?! может ИИ ..)
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43k
Валерий 24 минуты назад
а в чём она не права? ей озвучили время, кто виноват что отсчёт начался раньше? и не важно что там пять рублей накапало--сам процесс важен))
а по большому счёту это на наипалово похоже
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2k
Шапкин Полчаса назад
Есть три правила, которые помогают избежать подобных проблем:
1. Заказ такси только через оператора.
2. Оплата только наличными (без сдачи).
3. Заказ исключительно на определённое время.
Например: в 10:00 звоним оператору и заказываем машину на 10:12. Объявленную сумму набираем без сдачи и кладём в отдельный карман. Бесплатное ожидание начинается в 10:12 и заканчивается в 10:15. И абсолютно неважно во сколько подъедет машина. Будет бесплатно ждать до 10:15.
А вот если в 10:12 машины не будет у подъезда... Короче проблемы негров шерифа не того...
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1k
Аарон Чупа 36 минут назад
Вопрос решать через диспетчера. Это как ругать кассира в пятерочке за просрочку. Таксёр не виноват вообще, ему заказ шлет прога, он был рядом. А вот агрегатор должен в по такие случаи предусмотреть и включать платное ожидание не раньше 5 минут от заказа. Имхо
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5k
мемфрид 38 минут назад
Очередная дура. Там накапало рублей 5, а столько вони
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46k
Максим Т. Час назад
Очередная ТП
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
334107



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