Москвичка обиделась на таксиста за то, что тот приехал на заказ за 30 секунд

В сети пользователи разделились на два лагеря: те, кто поддержал женщину, и те, кто встал на сторону мужчину. Одни говорили:

Ну вообще она права! Я бы тоже не стала платить!

Мне кажется, мужчина не должен был кричать на женщину и не выражаться! Это явно не её проблема

Люди, поддержавшие таксиста, тоже приводили свои доводы:

И что ему то делать? Стоять три минуты у подъезда?

А причём тут водитель? Он выполнил все условия, приехал на заказ, не опоздал же!

Мне стало интересно, кто же виноват. Знакомый таксист ответил, что проблема в приложении агрегатора. Возможно, программа просто не просчитала короткий путь, который знал таксист. Кроме того, по возможности он дал совет: по возможности вызывать такси в тот момент, когда вы уже точно готовы выйти.