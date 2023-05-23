Москвичка обиделась на таксиста за то, что тот приехал на заказ за 30 секунд

Работа в такси связана со стрессом. Приезжаешь поздно — не нравится пассажирам, приезжаешь рано — снова не нравится!
Москвичка вызвала такси и программа показала, что машина будет через три минуты. Женщина с детьми спокойно собиралась, как пришло оповещение о подаче машины, через 30 секунд. Конечно же, женщина не успела выйти из дома вовремя и началось платное ожидание.
Усевшись в машину, пассажира высказала свои претензии таксисту и оказалась платить за ожидание.
В сети пользователи разделились на два лагеря: те, кто поддержал женщину, и те, кто встал на сторону мужчину. Одни говорили:
Ну вообще она права! Я бы тоже не стала платить!
Мне кажется, мужчина не должен был кричать на женщину и не выражаться! Это явно не её проблема
Люди, поддержавшие таксиста, тоже приводили свои доводы:
И что ему то делать? Стоять три минуты у подъезда?
А причём тут водитель? Он выполнил все условия, приехал на заказ, не опоздал же!
Мне стало интересно, кто же виноват. Знакомый таксист ответил, что проблема в приложении агрегатора. Возможно, программа просто не просчитала короткий путь, который знал таксист. Кроме того, по возможности он дал совет: по возможности вызывать такси в тот момент, когда вы уже точно готовы выйти.
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И таксиста совет, приехал раньше, навели порядок в такси и проведи лезиныекцию салона, раз все равно стоишь, а не радио слушай.
а по большому счёту это на наипалово похоже
1. Заказ такси только через оператора.
2. Оплата только наличными (без сдачи).
3. Заказ исключительно на определённое время.
Например: в 10:00 звоним оператору и заказываем машину на 10:12. Объявленную сумму набираем без сдачи и кладём в отдельный карман. Бесплатное ожидание начинается в 10:12 и заканчивается в 10:15. И абсолютно неважно во сколько подъедет машина. Будет бесплатно ждать до 10:15.
А вот если в 10:12 машины не будет у подъезда... Короче проблемы негров шерифа не того...