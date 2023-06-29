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В Санкт-Петербурге мужчина чуть не покалечил прохожих, выбросив из окна телевизор

В Санкт-Петербурге мужчина чуть не покалечил прохожих, выбросив из окна телевизор

Автор:
29 июня 2023 14:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   Юмор   интересное   телевизор   фото   
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На Пейзажной улице Санкт-Петербурга импульсивный мужчина сбросил телевизор и заявил, что может делать всё, что хочет.

Вечером 28 июня житель многоэтажки на Пейзажной улице чуть не покалечил пару, стоявшую у подъезда. Он сбросил с 18 этажа телевизор, а после выдал интересный монолог:

"Я уронил телевизор свой, что из этого? Это мой телевизор, а не ваш! Это моя судьба, а не ваша жизнь!"

Несмотря на уверенность мужчины, пара вызвала полицию.

Впрочем, пообщаться правоохранителям с неадекватом не удалось. Он сбежал из собственной квартиры, даже не закрыв дверь, сообщает Mash.

Источник:

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Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   Юмор   интересное   телевизор   фото   
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15  комментариев
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74k
Viktor 2 часа назад
Отправить следом за телевизором! Рисковать чужими жизнями и не понимать этого может только полный дебил!
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1k
Игорь Меншиков 40 минут назад
Один толчок выкинул, теперь телик, что надумают в следующий раз выкинуть?
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9k
МихА 51 минуту назад
"Я уронил телевизор свой, что из этого? Это мой телевизор, а не ваш! Это моя судьба, а не ваша жизнь!"

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6k
Владимир 59 минут назад
Саундтрек новости
Ссылка www.youtube.com
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7k
Stranger Час назад
"мужчина чуть не покалечил прохожих"? Вообще то чуть не убил. Если бы телевизор все таки попал на человека, шансов вышить у него не было бы. А он почти попал.
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916
ruslan d 2 часа назад
Ему нужно изучить УК , и больше так делать не будет )))
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Напомнило:
Ссылка youtu.be
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54k
dima423 2 часа назад
Вот по хорошему покушение на убийство ему бы впаять надо...
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10k
Том Сойер 2 часа назад
Вот придурок, мог запросто людей просто убить и присесть надолго....
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8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
Пейзажная это не СПб, это даже не мурино, это выселки - жопа мира
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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