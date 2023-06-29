В Санкт-Петербурге мужчина чуть не покалечил прохожих, выбросив из окна телевизор

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На Пейзажной улице Санкт-Петербурга импульсивный мужчина сбросил телевизор и заявил, что может делать всё, что хочет.
Вечером 28 июня житель многоэтажки на Пейзажной улице чуть не покалечил пару, стоявшую у подъезда. Он сбросил с 18 этажа телевизор, а после выдал интересный монолог:
"Я уронил телевизор свой, что из этого? Это мой телевизор, а не ваш! Это моя судьба, а не ваша жизнь!"
Несмотря на уверенность мужчины, пара вызвала полицию.
Впрочем, пообщаться правоохранителям с неадекватом не удалось. Он сбежал из собственной квартиры, даже не закрыв дверь, сообщает Mash.
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