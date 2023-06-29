В Санкт-Петербурге мужчина чуть не покалечил прохожих, выбросив из окна телевизор

Вечером 28 июня житель многоэтажки на Пейзажной улице чуть не покалечил пару, стоявшую у подъезда. Он сбросил с 18 этажа телевизор, а после выдал интересный монолог:

"Я уронил телевизор свой, что из этого? Это мой телевизор, а не ваш! Это моя судьба, а не ваша жизнь!"

Несмотря на уверенность мужчины, пара вызвала полицию.