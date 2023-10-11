Не суди вещь по обложке

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Не стоит судить книгу по обложке. Данное видео лишний раз напоминает о том, что красота порой скрывается внутри.
Зато воры не позарятся.
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Какой смысл от всей этой красоты, если она закрыта?
к тому же есть особый лично для меня кайф в таких кейсах - это как минимум не как у всех, хотя после вот таких видосов я думаю это тоже станет модным и и эта тема станет попсовой