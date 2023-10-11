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Не суди вещь по обложке

Не суди вещь по обложке

Автор:
11 октября 2023 10:49
Метки: Видео   интересно   компьютер   начинка   ожидание и реальность   системный блок   
1168
1
1

Не стоит судить книгу по обложке. Данное видео лишний раз напоминает о том, что красота порой скрывается внутри.

Зато воры не позарятся.

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Метки: Видео   интересно   компьютер   начинка   ожидание и реальность   системный блок   
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12  комментариев
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1k
tonic_guru 51 минуту назад
На нормальный корпус, денег не нашлось?
Какой смысл от всей этой красоты, если она закрыта?
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1k
raael13 Полминуты назад
Знаете, что напрягает в современной технике ? Это эта лгбт подсветка.
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878
ProFanas 4 минуты назад
А все эти моргалки-мигалки как сказываются на производительновти? сколько фэпээсов они добавляют?
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527
Собака 15 минут назад
Что бы перед родителями не спалиться!
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15k
Kostick Полчаса назад
ну чего вы бухтите, как бабки старые? админ себе "чутка" проапгрейдил системник, но внешне всё скромно. причем не факт, что это добро не уедет к нему домой)
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105
ruslan d 36 минут назад
Зачем это было засовывать в морально устаревший коробас ?
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61k
pynh 38 минут назад
и? собрал комп в стром корпусе. ну молодец.
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12k
Copycat 45 минут назад
а я вот тоже спецом взял себе такой же старый кейс) единственно напрягает что сейчас реально всё хорошее железо с этой лгбт-подсветкой, ну мне тупо это не нужно, у меня кейс стоит под столом в специальной нише так как мой домашний рабочий стол сделан на заказ, и даже если бы я купил себе крутой кейс с прозрачной боковиной я эту новогоднюю ёлку внутри него все равно не видел

к тому же есть особый лично для меня кайф в таких кейсах - это как минимум не как у всех, хотя после вот таких видосов я думаю это тоже станет модным и и эта тема станет попсовой
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105
ruslan d Copycat Полчаса назад
Подсветка легко отключается , а собирать современный комп с продувом древнего кейса глуповатенько как-то )))
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