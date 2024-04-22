Вы когда-нибудь слышали о таком природном явлении, как «сакура-фубуки»? Оно происходит в Японии, когда опадают листья сакуры, и переводится как «метель из лепестков сакуры».

В этом ролике показали, как оно выглядит при сильном ветре. Действительно похоже на снежную метель, где вместо снежинок — нежные розовые лепестки. Невероятная красота.