909
1
1
В Японии время, когда опадают лепестки сакуры, называют "сакура-фубуки", что переводится как "метель из лепестков сакуры".
Вы когда-нибудь слышали о таком природном явлении, как «сакура-фубуки»? Оно происходит в Японии, когда опадают листья сакуры, и переводится как «метель из лепестков сакуры».
В этом ролике показали, как оно выглядит при сильном ветре. Действительно похоже на снежную метель, где вместо снежинок — нежные розовые лепестки. Невероятная красота.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как и для чего в Японии делают муляжи еды
- Как аниме чуть не разорило Японию при помощи енотов
- Как японцы готовят десерт моти
- Как факс стал символом падения Японии
- Бокка — одна из самых старинных и необычных профессий в Японии
Новости партнёров
реклама