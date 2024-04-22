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Метель из лепестков сакуры

Метель из лепестков сакуры

Автор:
22 апреля 2024 07:42
Метки: Видео   Япония   в мир   интересно   метель   сакура   
909
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В Японии время, когда опадают лепестки сакуры, называют "сакура-фубуки", что переводится как "метель из лепестков сакуры".

Вы когда-нибудь слышали о таком природном явлении, как «сакура-фубуки»? Оно происходит в Японии, когда опадают листья сакуры, и переводится как «метель из лепестков сакуры».

В этом ролике показали, как оно выглядит при сильном ветре. Действительно похоже на снежную метель, где вместо снежинок — нежные розовые лепестки. Невероятная красота.

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Метки: Видео   Япония   в мир   интересно   метель   сакура   
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3  комментария
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805
Шурман Час назад
Один раз попадал в такую метель , у нас в Брюсселе есть 2 очень длинные улицы и там растут только cакуры , в тот день был дождь и сильный ветер и угораздило же проехать на машине по этой улице , выезжал на белой машине а к офису приехал уже на розовой :) . Там кстати через улицу 2 автомойки вот они бобла заработали , я весь обед в очереди простоял на мойку ;)
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8k
Neo 19 минут назад
Красиво!
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65k
Vodjanoj 22 минуты назад
У меня за окном метель лепестков груш и яблонь.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3612 постов (3576 в горячем)

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