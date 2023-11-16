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Утка Морщинка вновь поучаствовала в марафоне в Нью-Йорке

Утка Морщинка вновь поучаствовала в марафоне в Нью-Йорке

Автор:
16 ноября 2023 10:28
Сообщество : Животные
Метки: США   в мире   животны   марафон   позитив   птицы   утка   
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Несколько лет назад домашняя утка по кличке Морщинка составила компанию бегунам во время марафона в Нью-Йорке и прославилась в сети. В 2023 году птица вновь приняла участие в спортивном мероприятии.

Птица в третий поучаствовала в Нью-Йоркском марафоне и на этот раз даже получила медаль.

Интересный факт: во время спортивного мероприятия утка всегда бегает в специальной обуви, защищающей лапки.

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Метки: США   в мире   животны   марафон   позитив   птицы   утка   
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pynh Час назад
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