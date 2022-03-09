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"Ку-ку": попугай играет в прятки

"Ку-ку": попугай играет в прятки (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2022 12:08
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   позитив   попугай   прятки   птицы   
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Очень позитивный попугай играет в прятки с хозяйкой. Пернатый прячется за алюминиевой банкой и появляется вновь, произнося при этом звуки, которые можно перевести как "ку-ку".
"Видишь попугая?... А он есть!"

Источник:

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Метки: в мире   видео   животные   позитив   попугай   прятки   птицы   
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Krasava

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