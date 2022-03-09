"Ку-ку": попугай играет в прятки

244
1
1
Очень позитивный попугай играет в прятки с хозяйкой. Пернатый прячется за алюминиевой банкой и появляется вновь, произнося при этом звуки, которые можно перевести как "ку-ку".
"Видишь попугая?... А он есть!"
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Новые приключения говорливого попугая Тимоши
- Самец какаду танцует с девушками-ветеринарами
- Девушка попыталась перекричать своего визгливого попугая
- Забавный зеленый попугай поет детскую песенку
- Попугай осознал, что перед ним друг, а не враг
25
Понравилось25
Новости партнёров