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Утка стала звездой марафона в Нью-Йорке

Утка стала звездой марафона в Нью-Йорке (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2021 08:12
Сообщество : Животные
Метки: Нью-Йорк   видео   животные   марафон   милота   птицы   сша   утка   
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Белоснежная домашняя утка по кличке Морщинка составила компанию бегунам во время марафона в Нью-Йорке. Вместе со спортсменами птица пробежала часть 42-километровой дистанции в первое воскресенье ноября.
Для участия в марафоне птице даже надели специальные ботинки. Зрители и участники забега с удивлением наблюдали за пернатым спринтером и приветствовали его.

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Метки: Нью-Йорк   видео   животные   марафон   милота   птицы   сша   утка   
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5  комментариев
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8k
Juli 2 часа назад
просто уточка)просто бежит))))
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12k
Хью́берт 48 минут назад
Ссылка youtu.be
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4k
Dikkiy Час назад
Все бегут, бегут, бегут и я бегуууу)))
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440
Vadim Balabanov 2 часа назад
Побег из курятника
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2k
neutrino 2 часа назад
Распил бабла. Гранды выбивает.
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