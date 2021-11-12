Утка стала звездой марафона в Нью-Йорке

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Белоснежная домашняя утка по кличке Морщинка составила компанию бегунам во время марафона в Нью-Йорке. Вместе со спортсменами птица пробежала часть 42-километровой дистанции в первое воскресенье ноября.
Для участия в марафоне птице даже надели специальные ботинки. Зрители и участники забега с удивлением наблюдали за пернатым спринтером и приветствовали его.
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