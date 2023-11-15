Мужчина устроил стрельбу в питерском баре после отказа местной жительницы с ним знакомиться

Но молодая особа не оценила жест и отказала. Тогда мужчина решил брать возлюбленную силой: он начал угрожать девушке, а затем достал пистолет.

Посетительницы сразу позвали официантов. Работники заведения коллективно попытались успокоить хулигана, но мужчина не сдавался и выстрелил из пневматики в сторону входной двери. Обошлось без пострадавших.

После нажатия тревожной кнопки на место прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району. Мужчину заковали в наручники, изъяли у него пневматический пистолет и доставили в отдел для дальнейших разбирательств.