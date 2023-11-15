Мужчина устроил стрельбу в питерском баре после отказа местной жительницы с ним знакомиться

30-летний кавалер решил познакомиться с девушкой в заведении. Мужчина подвыпил для храбрости и пошел завоевывать сердце дамы за соседним столиком.
Но молодая особа не оценила жест и отказала. Тогда мужчина решил брать возлюбленную силой: он начал угрожать девушке, а затем достал пистолет.
Посетительницы сразу позвали официантов. Работники заведения коллективно попытались успокоить хулигана, но мужчина не сдавался и выстрелил из пневматики в сторону входной двери. Обошлось без пострадавших.
После нажатия тревожной кнопки на место прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району. Мужчину заковали в наручники, изъяли у него пневматический пистолет и доставили в отдел для дальнейших разбирательств.
Источник:
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