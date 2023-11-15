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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 917 постов • 44 подписчика подписаться
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Мужчина устроил стрельбу в питерском баре после отказа местной жительницы с ним знакомиться

Мужчина устроил стрельбу в питерском баре после отказа местной жительницы с ним знакомиться

Автор:
15 ноября 2023 09:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Питер   девушки   знакомство   конфликт   пистолет   стрельба   
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30-летний кавалер решил познакомиться с девушкой в заведении. Мужчина подвыпил для храбрости и пошел завоевывать сердце дамы за соседним столиком.

Но молодая особа не оценила жест и отказала. Тогда мужчина решил брать возлюбленную силой: он начал угрожать девушке, а затем достал пистолет.


Посетительницы сразу позвали официантов. Работники заведения коллективно попытались успокоить хулигана, но мужчина не сдавался и выстрелил из пневматики в сторону входной двери. Обошлось без пострадавших.


После нажатия тревожной кнопки на место прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району. Мужчину заковали в наручники, изъяли у него пневматический пистолет и доставили в отдел для дальнейших разбирательств.

Источник:

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Метки: Видео   Питер   девушки   знакомство   конфликт   пистолет   стрельба   
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17  комментариев
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11k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Опять специалист из недалекого зарубежья?
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8k
vasilykopkov 2 минуты назад
По повадкам - обезьян типичный...
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3k
Василий Афиногенов 5 минут назад
ставлю на чёрное-безнационалльная вешалка для бороды
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128
pitt silver 16 минут назад
Неужели ещё кто то носит с собой пневматический пистолет
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62k
pynh 46 минут назад
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627
ruslan d 49 минут назад
Ну что дебил, это понятно , но какой смысл таскать с собой пневмат ? Ведь в жопу же засунут рано или поздно
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16
Пантелеймон Христофорович 55 минут назад
ЛОШАРИК !!! :-))))))))))
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1k
Илья Час назад
На бойню это животное
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16k
Kostick Час назад
мушку не спиливая ту пневму бабуину инсталлировать тудой, кудой даже днём солнце не попадает))
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