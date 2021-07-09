Накипело: мысли о современных девушках

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Парню надоело поведение многих современных девушек и он решил высказать всё, что накипело.
Все м̶у̶ж̶и̶к̶и̶ бабы—козлы? Присутствует ненормативная лексика.
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Метки: видео девушки знакомство мнение накипело
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Конечно можно донести свою мысль без мата, зачем? Мат отличная штука, но ему своё время и место. Для неограниченной аудитории в сети, где присутствуют женщины и дети? Это к вопросу почему герой ролика быдло.
По поводу знакомств в интернете. И тут нет ничего плохого. Но искать серьезные отношения там? Отличное место для поиска разовых встреч. А для чего-то серьезного есть жизнь. Это конечно, если способен пару слов без мата связать и заинтересовать человека.
Дальше смотреть не стал.