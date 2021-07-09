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Накипело: мысли о современных девушках

Накипело: мысли о современных девушках (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 июля 2021 10:49
Метки: видео   девушки   знакомство   мнение   накипело   
850
1
1
Парню надоело поведение многих современных девушек и он решил высказать всё, что накипело.

Источник:

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Метки: видео   девушки   знакомство   мнение   накипело   
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11  комментариев
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1k
Диагноз Час назад
Может парнишка не там ищет просто. Хороших, умственно полноценных женщин очень много. Девушки мечтающие о семейном счастье ждут не принца, а нормального мужика. Но мужик находит себе куриц из агитационной школы...
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17k
MarkovAlexandr 11 секунд назад
Как говорится, не надо искать непьющую женщину в баре.
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15k
Maks Es 4 минуты назад
Я таких историй могу тысячи рассказать. Он прав, как никто. Поколение Z совершенно йопнутое на голову, живущее в выдуманном мире, ленивое, избалованное и тупое.
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11k
Вася 39 минут назад
молодой ишшо конечно, но свою точку зрения постарался как мог выразить. А вообще, парадокс, мужикам очень часто нравятся стервы, а бабам "плаахие малчики"..
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9k
Rihovich 40 минут назад
В принципе парень говорит по делу, но блин, зачем об этом говорить? Кому это поможет? Другим хорошим парням? Тем самым курицам? Та неее... Может сменить локацию поиска? И хрен с ними, с курицами! На них свет клином не сошёлся.
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27k
MatveiVainrub Час назад
Он каэщ всё правильно сказал . Практически не к чему придраться , но я всё же хочу дополнить . Нормальные девушки есть . Они ведут спокойный образ жизни : Учатся в университетах , работают учительницами в школах , медсёстрами и тд. Да и заводчанки есть классные . Паренёк действительно не там ищет .
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1k
Андрей 34рус Час назад
накипело, бро!
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33k
Alex Час назад
Все по делу. Бабы нынче распустились
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3k
Максим Час назад
Хватило 45 секунд, быдло рассуждает об отношениях и знакомится в интернете))) Уже ведь смешно.
Конечно можно донести свою мысль без мата, зачем? Мат отличная штука, но ему своё время и место. Для неограниченной аудитории в сети, где присутствуют женщины и дети? Это к вопросу почему герой ролика быдло.
По поводу знакомств в интернете. И тут нет ничего плохого. Но искать серьезные отношения там? Отличное место для поиска разовых встреч. А для чего-то серьезного есть жизнь. Это конечно, если способен пару слов без мата связать и заинтересовать человека.
Дальше смотреть не стал.
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