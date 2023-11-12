И такое случается: самолёт не смог остановиться и влетел в легковушку

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Lancair IV-P Propjet совершил аварийную посадку в аэропорту Аэро-Кантри в Техасе, но не смог затормозить на взлётно-посадочной полосе, проломил забор, выехал на дорогу, где столкнулся с автомобилем
На дороге можно ожидать всё, но не это😅
Никто не погиб, все отделались лёгкими травмами.
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