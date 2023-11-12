FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 913 постов • 43 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
И такое случается: самолёт не смог остановиться и влетел в легковушку

И такое случается: самолёт не смог остановиться и влетел в легковушку

Автор:
12 ноября 2023 08:53
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   авария   в мире   впп   машина   самолёт   
818
1
1

Lancair IV-P Propjet совершил аварийную посадку в аэропорту Аэро-Кантри в Техасе, но не смог затормозить на взлётно-посадочной полосе, проломил забор, выехал на дорогу, где столкнулся с автомобилем

На дороге можно ожидать всё, но не это😅

Никто не погиб, все отделались лёгкими травмами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   ЧП   авария   в мире   впп   машина   самолёт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Борис Карабанов 19 минут назад
Виноват самолёт - не уступил, выезжая с прилегающей территории на проезжую часть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
naf-naf 11 минут назад
Сложно будет по телефону гаишникам доказать, что второй участник дтп - самолет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

44547



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Нервы не выдержали: американский адвокат застрелил в Панаме двух экоактивистов, перегородивших дорогу
Нервы не выдержали: американский адвокат застрелил в Панаме двух экоактивистов,...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
С добрым утром
С добрым утром
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомобили#милота#в мире#Прикол#позитив#шоу бизнес#интересно#Ynews
#животные#Юмор#автомир#кот#ДТП#история#СССР#авто аварии#истории#Госдума
#люди#полиция#интересное#кино#факты#аварии#США#фильм#Автовсячина#дети
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Странные пассажиры самолётов Странные пассажиры самолётов Счастливый день водителя мотороллера Счастливый день водителя мотороллера Велосипедист спровоцировал массовый завал на велогонке Велосипедист спровоцировал массовый завал на велогонке Мировой рекорд: приземление самолета на крошечную вертолётную площадку Мировой рекорд: приземление самолета на крошечную вертолётную площадку Не кладите ноутбук на столик в самолёте Не кладите ноутбук на столик в самолёте

На что жалуетесь?

Вернуться