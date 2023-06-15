Пилот снял на камеру последствия столкновения птицы с лобовым стеклом самолета 

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Пилот, выполнявший задачи по опылению сельхозполей в провинции Лос-Риос в Эквадоре, запечатлел последствия столкновения птицы с лобовым стеклом его самолета. Легко отделался!
К счастью, мужчина не потерял управление и смог благополучно посадить самолёт.
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Метки: в мире видео последствия птица самолет столкновение
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