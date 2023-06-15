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Пилот снял на камеру последствия столкновения птицы с лобовым стеклом самолета&nbsp;

Пилот снял на камеру последствия столкновения птицы с лобовым стеклом самолета 

Автор:
15 июня 2023 09:15
Метки: в мире   видео   последствия   птица   самолет   столкновение   
742
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Пилот, выполнявший задачи по опылению сельхозполей в провинции Лос-Риос в Эквадоре, запечатлел последствия столкновения птицы с лобовым стеклом его самолета. Легко отделался!

К счастью, мужчина не потерял управление и смог благополучно посадить самолёт.

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Метки: в мире   видео   последствия   птица   самолет   столкновение   
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34k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Жаль птицу.
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Шапкин 2 минуты назад
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