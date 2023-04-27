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Странные пассажиры самолётов

Странные пассажиры самолётов

Автор:
27 апреля 2023 11:08
Сообщество : Юмор
Метки: в мире   видео   люди   пассажир   подборка   полёт   самолет   
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Каких только пассажиров не встретишь во время перелётов. Некоторые люди ведут себя неподобающим образом и не соблюдают простейшие нормы приличия.

Привыкшие летать экономом поймут

Автор видео показал странных пассажиров самолетов со всего мира, разбавив подборку приколистами. Зато не скучно!

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Метки: в мире   видео   люди   пассажир   подборка   полёт   самолет   
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ekarataev 14 минут назад
Не везет ему.
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Alex Chebrikov

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