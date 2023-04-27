Странные пассажиры самолётов

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Каких только пассажиров не встретишь во время перелётов. Некоторые люди ведут себя неподобающим образом и не соблюдают простейшие нормы приличия.
Привыкшие летать экономом поймут
Автор видео показал странных пассажиров самолетов со всего мира, разбавив подборку приколистами. Зато не скучно!
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