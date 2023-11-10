Девушка украла фен за четыре тысячи рублей из магазина и сразу продала его на рынке

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Оперуполномоченные отдела уголовного розыска УМВД Петропавловска по горячим следам задержали жительницу краевой столицы, которая украла фен из магазина бытовой техники.
22-летняя девушка днем пришла в торговую точку и похитила с прилавка фен за 4 тысячи рублей. Злоумышленницу запечатлела камера видеонаблюдения. Украденный фен она продала на рынке. Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.
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