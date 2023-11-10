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Девушка украла фен за четыре тысячи рублей из магазина и сразу продала его на рынке

Девушка украла фен за четыре тысячи рублей из магазина и сразу продала его на рынке

Автор:
10 ноября 2023 10:18
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Фен   воришка   камера   кража   люди   магазин   
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Оперуполномоченные отдела уголовного розыска УМВД Петропавловска по горячим следам задержали жительницу краевой столицы, которая украла фен из магазина бытовой техники.

22-летняя девушка днем пришла в торговую точку и похитила с прилавка фен за 4 тысячи рублей. Злоумышленницу запечатлела камера видеонаблюдения. Украденный фен она продала на рынке. Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.


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Метки: Видео   Фен   воришка   камера   кража   люди   магазин   
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3  комментария
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Vas_26 Полчаса назад
Хм, недавно была похожая тема, только там мужик в сексшопе дилдо за 20-ку стырил, и на улице за 5 толкнул)))
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Jlav 59 минут назад
А украла бы мильярд - условкой отделалась бы))
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