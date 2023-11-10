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Сообщество Без кота и жизнь не та 1800 постов • 486 подписчиков подписаться
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"Поздравляем, у вас мальчик": реакция кота на своего детёныша

"Поздравляем, у вас мальчик": реакция кота на своего детёныша

Автор:
10 ноября 2023 09:43
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   котенок   милота   реакйия   
4292
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Отрицание, торг, принятие. Да, пожалуй, именно так можно описать яркую реакцию папы-кота на своего детеныша.

Первая встреча с малышом, мягко сказать, не задалась. Вторая прошла уже заметно лучше. А уже в третий раз котофей стал примерным отцом маленького красавчика.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   котенок   милота   реакйия   
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23  комментария
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77k
Viktor 2 часа назад
Батька шикарен!

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5
berbox 11 минут назад
Не, подруга. Сначала тест ДНК сделаем.
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52
Liberman 13 минут назад
Так то коты и сожрать могут свое потомство. У них нет материнского инстинкта.
В общем то поэтому кошки мамы на них бросаются.
Просто этот закормлен.
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25k
Сибиряк Час назад
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114k
Z_Павел Юрьевич_V 2 часа назад
Потому что он прекрасно знает, что мамаша за слепыша папаню порвет сразу, не задумываясь. Инстинкты. А, вот, к постарше уже спокойно подпустит.
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5
berbox Z_Павел Юрьевич_V 8 минут назад
Я бы плюсанул. Но увидел твой ник. И передумал.
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5
berbox Минуту назад
Павлик, это каким-же надо быть Морозовым, чтобы за пять лет насобирать 114 тыщ лайков?! Кто ты?!
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4k
Харон 2 часа назад
Не стоит переносит человеческие эмоции на животных.
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23k
hebpat 2 часа назад
в первый раз его чуть не вырвало, мужики вообще, те которые участвуют в родах, бывает только сознание теряют, а котофея только чуть не стошнило
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18k
Голос Вселенной 2 часа назад
Вопрос не по сабжу....
Почему "cat accept his baby"??? Вроде бы должно же быть acceptS his baby....
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