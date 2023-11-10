"Поздравляем, у вас мальчик": реакция кота на своего детёныша

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Отрицание, торг, принятие. Да, пожалуй, именно так можно описать яркую реакцию папы-кота на своего детеныша.
Первая встреча с малышом, мягко сказать, не задалась. Вторая прошла уже заметно лучше. А уже в третий раз котофей стал примерным отцом маленького красавчика.
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В общем то поэтому кошки мамы на них бросаются.
Просто этот закормлен.
Почему "cat accept his baby"??? Вроде бы должно же быть acceptS his baby....
Не, они иногда одушевляют, и не только животных, но и вещи, и говорят о них как об одушивленных... в отдельных случаях...
Но я писал про accepts... там третье лицо, должна ведь быть s на конце...