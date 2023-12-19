Грозный рык маленького хищника

Невозможно отрицать тот факт, что котята совершенно очаровательны, даже когда злятся и пытаются показаться грозными. На видео попал крошечный рыжий хищник, который мгновенно покорил сердца миллионов пользователей соцсетей своим боевым кличем.

Громкое «мяу» котёнка разнеслось по комнате, и в этот момент он показался себе самым сильным и суровым котиком на свете. «Я грозный хищнег! Разбегайтесь, травоядные», — прокричал бы котофей, если бы освоил человеческую речь.

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