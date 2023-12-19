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Сообщество Без кота и жизнь не та 1864 поста • 492 подписчика подписаться
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Грозный рык маленького хищника

Грозный рык маленького хищника

Автор:
19 декабря 2023 09:48
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   котёнок   милота   рык   
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Котёнок решил доказать хозяйке, что он не только очень симпатичный, но и грозный зверь.

Невозможно отрицать тот факт, что котята совершенно очаровательны, даже когда злятся и пытаются показаться грозными. На видео попал крошечный рыжий хищник, который мгновенно покорил сердца миллионов пользователей соцсетей своим боевым кличем.

Громкое «мяу» котёнка разнеслось по комнате, и в этот момент он показался себе самым сильным и суровым котиком на свете. «Я грозный хищнег! Разбегайтесь, травоядные», — прокричал бы котофей, если бы освоил человеческую речь.

Покажи свой боевой оскал

Источник:

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   котёнок   милота   рык   
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4  комментария
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5k
Григорий 54 минуты назад
зло в обличии милахи)
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3k
Старожил 2 минуты назад
Я злой и страшный рыжий кот!!!
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16k
Hairy 6 минут назад
За котиков всегда лайк!
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24k
Тигран Саркисян 46 минут назад
И пробудилось злоооо ,мяу)))
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