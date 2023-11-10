Трое молодцов украли алюминиевые профили

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Вечером начальник по снабжению обнаружил, что у них пропали алюминиевые профили, аккуратно сложенные во дворе. Проверил камеры, и лицезрел выступление троих трюкачей: они ловко перетаскали все планки на соседнюю территорию.
Потом глягул видеонаблюдение и на КПП — воры не постеснялись через него выйти. Пропажи насчиталось на 250К рублей, и со всеми этими материалами заводчанин обратился в полицию.
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