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Трое молодцов украли алюминиевые профили

Трое молодцов украли алюминиевые профили

Автор:
10 ноября 2023 09:33
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   алюминиевые профили   вор   воровство   завод   кража   люди   
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Вечером начальник по снабжению обнаружил, что у них пропали алюминиевые профили, аккуратно сложенные во дворе. Проверил камеры, и лицезрел выступление троих трюкачей: они ловко перетаскали все планки на соседнюю территорию.

Потом глягул видеонаблюдение и на КПП — воры не постеснялись через него выйти. Пропажи насчиталось на 250К рублей, и со всеми этими материалами заводчанин обратился в полицию.

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Метки: Видео   алюминиевые профили   вор   воровство   завод   кража   люди   
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1  комментарий
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Viktor 2 часа назад
У нас на работе когда турникет карточкой открываешь, у охраны видно кто ты, когда зашёл-вышел. Выходит они дебилы?
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