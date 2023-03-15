Задержанного за кражу мужчину жестоко избили и приковали наручниками

"Требуем отстранения": как разворачиваются события вокруг Олипиады-2024

В ДНС девушка обворовала кассу магазина

Парень догнал и поколотил воришку, стащившего у него самокат

Охранник нарядился женщиной, чтобы незаметно ограбить свою же точку

В Волгограде вор пробил себе выход из магазина

Мужчина обокрал пассажира метро под предлогом помощи