Задержанного за кражу мужчину жестоко избили и приковали наручниками

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В одном из магазинов «Дикси» в Подмосковье очевидцы сняли жестокое и незаконное задержание молодого человека, которого подозревали в краже.
А что у охранников имеются права приковывать наручниками?
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