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Задержанного за кражу мужчину жестоко избили и приковали наручниками

Задержанного за кражу мужчину жестоко избили и приковали наручниками

Автор:
15 марта 2023 10:15
Сообщество : Криминал
Метки: видео   вор   дикси   кража   люди   наручники   охрана   
981
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В одном из магазинов «Дикси» в Подмосковье очевидцы сняли жестокое и незаконное задержание молодого человека, которого подозревали в краже.

А что у охранников имеются права приковывать наручниками?

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Метки: видео   вор   дикси   кража   люди   наручники   охрана   
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29  комментариев
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28k
Levyathan 2 часа назад
На самом деле, проблема существует, а корень этой проблемы-корявые законы. По закону, охранник может применить физическую силу, для предотвращения преступления и для удержания нарушителя до приезда полиции. Внимание вопрос. Как?
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7k
Slowly 4 секунды назад
Курицы весенние...
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3k
Deniss 4 минуты назад
ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ !
поплся - сиди не звизди,
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5k
Искандер 10 минут назад
Хотелось бы узнать, чем всё закончилось? Для обоих. Охраннику конечно влетит (за превышение и задержание) , а вот воришку могут и отпустить за недоказанностью или незначительным ущербом или вообще, всего лишь за попытку, так как украденным он не воспользовался, так что кражи как факт- не было!
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25k
Slawa49 18 минут назад
какая это в жопу охрана???? у них наверняка даже лицензии нет! обычные сторожа!!! там явное превышение полномочий и вдобавок с незаконным использованием спецсредтсв (наручники) этих героев-боевиков нужно в зону СВО отправить, хача побрить предварительно!
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2k
jazzz Полчаса назад
Что бы эта истеричка начала кричать ,когда он вытянул у нее кошелек, а ее сын, брат, муж его поймали?
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3k
poбт Час назад
прав то у них нет никаких
зато есть обязанность покрывать всю недостачу со своей зарплаты....
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15k
куджо 2 часа назад
в магазах сотрудники на круговой поруке-недостачу покрывает персонал... вот люди и выгорают...
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52k
dima423 2 часа назад
Пока у нас реальной статьи не будет за кражи в магазинах, этот беспредел и будет продолжаться...
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37
анатоль dima423 2 часа назад
беспредел охранников?
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Если у них есть спец.средства в виде наручников..значит разрешено законом их таскать и применять..и даже пестик.
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37
анатоль ☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
сказано в законе что можно задержать "лицах, совершивших противоправное посягательство на охраняемое имущество" - а подозрение это не основание. Вот если очевидно украл, тогда можно задерживать
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9k
Antonium 2 часа назад
Согласно статье 12 закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», охранник может задержать посетителя. Однако стоит учитывать, что речь идет исключительно о «лицах, совершивших противоправное посягательство на охраняемое имущество». Кроме того, задержание возможно исключительно «на месте правонарушения». Если же покупатель считает, что действия охранника были незаконны и его удерживали силой зря, он может обратиться в суд. Если суд согласится с доводами пострадавшего, действия работника частной охранной организации расценят как превышение должностных полномочий. Согласно статье 203 УК РФ, за это охраннику может грозить лишение свободы на срок до двух лет.
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37
анатоль Antonium 2 часа назад
отличный совет - подавать в суд. А то иногда "пищишь" в магазинах, а это детектор срабатывает на какой-то метал или магнитный пропуск. Тебя начинают обвинять, предлагать вывернуть карманы.... а тут на них в суд!
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8k
Том Сойер 2 часа назад
С одной стороны, вроде как - "с жульем допустим надо бороться....", а с другой стороны - эти охранники, во всех этих магазинах, совсем оборзели, прямо "рэмбами" себя чувствуют, творят что хотят - разве нет регламента по задержанию подобных "покупателей"...?
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37
анатоль Том Сойер 2 часа назад
ничего не изменится, потому что во власти владельцы этих магазинов, им такие "беззаконные законы" выгодны
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
украл и незаконное задержание это как ..по либерасянский?))
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3k
MPEG-8 2 часа назад
Возможно кричащая за справедливость дама соучастница, это у цыган частенько, как поймали поднимают ор на всю округу, мол люди добрые посмотрите, что творят.
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10k
Бендер Родригес 2 часа назад
Не оправдываю вора, пусть этим вопросом занимаются компетентные органы. Но, всë чаще меня посещает мысль, что если работники магазина позволяют себе такое, то и я в следующий раз могу позволить себе вывалить просрочку на пол и пройтись по ней ногами. Заломить руку кассиру в случае недосдачи копеек, или как в армии, залить к е.бе.ням моющим средством полы, если мне покажется, что они грязные итд.
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37
анатоль Бендер Родригес 2 часа назад
задерживать имели право, бить нет. Как-то так
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