Голодный флоридский медведь украл еду с крыльца дома

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Как только курьер оставил продукты, к дому неторопливо подошел косолапый, взял пакеты и ушел наслаждаться добычей. Бандита засняла камера видеонаблюдения.
Но похоже, медведь был не только голоден, но и хотел пить — через несколько мгновений животное вернулось, чтобы забрать оставленную газировку. Медведь то наелся, а вот семье пришлось делать новый заказ.
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