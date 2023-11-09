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Голодный флоридский медведь украл еду с крыльца дома

Голодный флоридский медведь украл еду с крыльца дома

Автор:
09 ноября 2023 08:19
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   америка   животные   курьер   нда   
788
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Как только курьер оставил продукты, к дому неторопливо подошел косолапый, взял пакеты и ушел наслаждаться добычей. Бандита засняла камера видеонаблюдения.

Но похоже, медведь был не только голоден, но и хотел пить — через несколько мгновений животное вернулось, чтобы забрать оставленную газировку. Медведь то наелся, а вот семье пришлось делать новый заказ.

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Метки: Видео   Медведь   америка   животные   курьер   нда   
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3  комментария
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8k
vasilykopkov 42 минуты назад
Вот вам ваша бесконтактная доставка.
Кто успел - тот и съел...
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3k
Walther 53 минуты назад
Ну, а чо они ему сделают? Он же черный!
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23k
Слепой Пью 58 минут назад
А неплохо так мишган отъелся на халяве! Возможно, что и не все курьеры возвращались назад.
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