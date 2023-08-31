На Камчатке медведь ловил рыбу рядом с человеком

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На Камчатке медведь и мужчина спокойно ловили рыбу неподалеку друг от друга.
Очевидцы опубликовали видео, на котором мужчина активно рыбачит недалеко от берега реки. На другом берегу, недалеко от него, вышел на охоту медведь. На ролике заметно, как хищник сначала двигается осторожно, но, увидев рыбу, бросается на нее. Поймать добычу у животного не получилось, поэтому оно стало осматриваться в поисках другой еды.
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