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На Камчатке медведь ловил рыбу рядом с человеком

На Камчатке медведь ловил рыбу рядом с человеком

Автор:
31 августа 2023 08:18
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Камчатка   Медведь   Рыбак   животные   рыба   
1529
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На Камчатке медведь и мужчина спокойно ловили рыбу неподалеку друг от друга.

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Метки: Видео   Камчатка   Медведь   Рыбак   животные   рыба   
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3  комментария
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8k
Tamdima 2 часа назад
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6k
Wadim 20 минут назад
Да плевать им на людей там, у них рыба на нерест идёт сотнями тонн
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18k
RDen Час назад
кто больше наловил?
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