В Калифорнии грабители попытались обчистить заправку с помощью экскаватора

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План был надежный, как швейцарские часы, но что-то пошло не так… Сначала преступники разбили ковшом окно заправки, а после просто сломали банкомат пополам.
Тогда мужчины попытались привязать устройство к машине с помощью троса, но веревка была слишком короткой, и это не сработало. Как только преступники услышали вой сирены полиции, они сразу бросились наутек.
Кстати, с сотрудником заправки все хорошо, он отделался испугом. А вот ущерб оценивается в $70 тыс.
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Метки: Видео Калифорниz воры грабеж заправка экскаватора
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