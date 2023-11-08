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В Калифорнии грабители попытались обчистить заправку с помощью экскаватора

В Калифорнии грабители попытались обчистить заправку с помощью экскаватора

Автор:
08 ноября 2023 08:24
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Калифорниz   воры   грабеж   заправка   экскаватора   
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План был надежный, как швейцарские часы, но что-то пошло не так… Сначала преступники разбили ковшом окно заправки, а после просто сломали банкомат пополам.

Тогда мужчины попытались привязать устройство к машине с помощью троса, но веревка была слишком короткой, и это не сработало. Как только преступники услышали вой сирены полиции, они сразу бросились наутек.

Кстати, с сотрудником заправки все хорошо, он отделался испугом. А вот ущерб оценивается в $70 тыс.

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Метки: Видео   Калифорниz   воры   грабеж   заправка   экскаватора   
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