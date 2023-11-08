В Калифорнии грабители попытались обчистить заправку с помощью экскаватора

Тогда мужчины попытались привязать устройство к машине с помощью троса, но веревка была слишком короткой, и это не сработало. Как только преступники услышали вой сирены полиции, они сразу бросились наутек.



Кстати, с сотрудником заправки все хорошо, он отделался испугом. А вот ущерб оценивается в $70 тыс.