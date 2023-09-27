После магазинной кражи южносахалинцы жили в подвале, чтобы их не нашли

Как рассказали в областной полиции, парни готовились к преступлению заранее, а потом пытались всеми силами запутать следствие и скрыться от правоохранителей.
Молодые люди отжали окно в магазине и пролезли внутрь. Украли из кассы 87 тысяч рублей и товара на 2873 рубля. Чтобы их не опознали по камерам, они переоделись. А потом жили в подвале, передвигались на такси и даже купили новый телефон на похищенные деньги.
5 сентября управляющая магазина подала заявление в полицию. Оперативники нашли виновных и задержали. Оказалось, что один из них, 24-летний южносахалинец, находился в федеральном розыске. А его 26-летнего товарища неоднократно судили за имущественные преступления.
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