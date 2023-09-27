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После магазинной кражи южносахалинцы жили в подвале, чтобы их не нашли

После магазинной кражи южносахалинцы жили в подвале, чтобы их не нашли

Автор:
27 сентября 2023 12:24
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   воры   грабеж   ограбление   подвал   южносахалинцы   
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Как рассказали в областной полиции, парни готовились к преступлению заранее, а потом пытались всеми силами запутать следствие и скрыться от правоохранителей.

Молодые люди отжали окно в магазине и пролезли внутрь. Украли из кассы 87 тысяч рублей и товара на 2873 рубля. Чтобы их не опознали по камерам, они переоделись. А потом жили в подвале, передвигались на такси и даже купили новый телефон на похищенные деньги.


5 сентября управляющая магазина подала заявление в полицию. Оперативники нашли виновных и задержали. Оказалось, что один из них, 24-летний южносахалинец, находился в федеральном розыске. А его 26-летнего товарища неоднократно судили за имущественные преступления.

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Метки: Видео   воры   грабеж   ограбление   подвал   южносахалинцы   
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3  комментария
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18k
RDen 7 минут назад
87 тыр.? мельчает молодёжь
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9k
Бритва 50 минут назад
как нашли и что делали в кассе 87 т.р.?
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