После магазинной кражи южносахалинцы жили в подвале, чтобы их не нашли

Молодые люди отжали окно в магазине и пролезли внутрь. Украли из кассы 87 тысяч рублей и товара на 2873 рубля. Чтобы их не опознали по камерам, они переоделись. А потом жили в подвале, передвигались на такси и даже купили новый телефон на похищенные деньги.

5 сентября управляющая магазина подала заявление в полицию. Оперативники нашли виновных и задержали. Оказалось, что один из них, 24-летний южносахалинец, находился в федеральном розыске. А его 26-летнего товарища неоднократно судили за имущественные преступления.