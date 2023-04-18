FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 962 поста • 250 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жизнь в США
Разборки дамочек на американской заправке

Разборки дамочек на американской заправке

Автор:
18 апреля 2023 13:42
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   азс   в мире   видео   заправка   инцидент   конфликт   
2937
1
1

Крикливые темнокожие барышни устроили переполох на заправке в спальном районе США.

Ничего непонятно, но очень интересно.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: США   азс   в мире   видео   заправка   инцидент   конфликт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
vasilykopkov 3 минуты назад
Они вообще на каком языке разговаривают, ни хрена не поймёшь?
А, понял - на обезьяньем...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Andrey 21 минуту назад
Зачем обезьяну пустили за руль?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
EvilHomer Полчаса назад
Едут нигер и мекс в тачке, угадайте кто за рулём?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37
Ванечка Олигофренов 39 минут назад
В основе произошедшего - тяжкое наследие жестокого обращения белых рабовладельцев с предками дамочек. Очевидно же. Потомки первых обязаны полностью компенсировать ущерб последним. Ну и добавить что нибудь сверху. В качестве моральной компенсации
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lexx 42 минуты назад
Вот эти точно от обезьян произошли. И далеко от них не ушли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Aleksandr 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Михаил Сметанкин 50 минут назад
Почти буквально обезьяна с гранатой! Она могла всю заправку там взорвать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ValdemarNaftulievich 57 минут назад
Е.точкаБанутые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
S C Час назад
Забавно, что последний Додж, который протаранили, выпустили в 2007 году. Т.е. машине минимум 16 лет. Да и та машина, которой таранили, похоже, еще старше. А говорят, пиндосы хорошо живут )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
45k
turyst Час назад
Ну вот хотели же их всех в Либерию отправить.
На историческую родину, так сказать.
Чего не довели до конца?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
253
Мaximus Час назад
И везде где появляются нигги начинается такая веселая и полная демократии жизнь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
30k
591
Exciter Час назад
В мире животных какое то!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi Час назад
будни заморского зверинца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
969
Олег Квирулянт Час назад
"Планета обезьян", приквел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
alexis Час назад
Дамочки? Ни чего похожего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
778
ruslan d Час назад
Как они на машине то ездить научились .?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий ! 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Alex ASK 2 часа назад
Опять мартышки банан не поделили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Ваня 2 часа назад
опять угольки развлекаются... и почему я не удивлен?..
вот заметил такую тенденцию, где бы ты не был, везде черняшки бесятся, может быть острая нехватка витаминов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 6 комментариев
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

715507



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Спасший сотни детей от гибели человек полвека молчал о своём поступке
Спасший сотни детей от гибели человек полвека молчал о своём поступке
Южноамериканская гарпия: этот монстр считается сильнейшим орлом современности
Южноамериканская гарпия: этот монстр считается сильнейшим орлом современности
Набирающие популярность в сообществах
Всего $18 за 1 Тбайт: Seagate выпустила жёсткий диск IronWolf Pro объёмом 22 Тбайт
Всего $18 за 1 Тбайт: Seagate выпустила жёсткий диск IronWolf Pro объёмом 22 Тбайт
Как увидеть гиперпространство (4-е измерение)
Как увидеть гиперпространство (4-е измерение)
Тот еще юморист
Тот еще юморист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор с папой

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#история#позитив#авто аварии#США#СССР#люди#Автовсячина#кино
#Юмор#автомобили#интересное#аварии#в мире#факты#улыбнуло#Фотографии#дети#Китай
#Прикол#автомир#животные#дтп#интересно#подборка#забавно#деньги#картинки#Приколы
Тот еще юморист Тот еще юморист Двое пьяных парней прицепились к бойцу Двое пьяных парней прицепились к бойцу Забавные похождения блондинки, пытающейся заправить свой автомобиль Забавные похождения блондинки, пытающейся заправить свой автомобиль Мужчина проучил парня, задиравшего пенсионера Мужчина проучил парня, задиравшего пенсионера Пасхальный кролик подрался с незнакомцем на улице Пасхальный кролик подрался с незнакомцем на улице В США конфликт в ресторане чуть не закончился трагедией В США конфликт в ресторане чуть не закончился трагедией

На что жалуетесь?

Вернуться