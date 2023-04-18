Разборки дамочек на американской заправке

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Крикливые темнокожие барышни устроили переполох на заправке в спальном районе США.
Ничего непонятно, но очень интересно.
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А, понял - на обезьяньем...
На историческую родину, так сказать.
Чего не довели до конца?
вот заметил такую тенденцию, где бы ты не был, везде черняшки бесятся, может быть острая нехватка витаминов...