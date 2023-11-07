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Женщина сидела в кафе и ждала, когда уйдет мужчина за соседним столиком, чтобы доесть его завтрак

Женщина сидела в кафе и ждала, когда уйдет мужчина за соседним столиком, чтобы доесть его завтрак

Автор:
07 ноября 2023 09:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Еда   добро   завтрак   люди   официантка   помощь   
1755
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Когда он ушел, она села за его стол и собиралась уже приняться за остатки, как подошла официантка и забрала тарелку прямо у неё из-под носа.

Что думаете?

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Метки: Видео   Еда   добро   завтрак   люди   официантка   помощь   
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13  комментариев
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61k
pynh Час назад
Откуда видосик-то? Хто выложил? Может блохеры какие? Или кафешка?
з.ы. привыкли доверять проверенным фактам, а слезку пустить всегда успеем.
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13k
Святослав 19 минут назад
какая грустная история...

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4k
roy komarov 36 минут назад
Было уже, только с дяденькой. Видать реклама кафешек
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10k
Billi_Bons 41 минуту назад
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Ссылка youtu.be
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63k
doker 51 минуту назад
Пусть это и "постановочное видео" - главное, что мотивирует накормить ближнего, оказавшегося в трудной ситуации.
И давайте не зарекаться - на месте пожилой дамы может оказаться любой. В любой стране.
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34k
Fat Lynx 56 минут назад
Что я думаю?
Судя по валюте, которую оставил мужик в оплату, это происходит в смой богатой и демократичной стране мира, в которой только ленивый не хочет стать миллионером... а значит бабка - не только не расторопная, но еще и ленивая.
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22k
сеньор Леонсио Час назад
Недавно на улице за мной баба гналась, прямо требовала, чтобы покушать ей купил. Видимо психология тарелочниц уже на подкорке прописалась.
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84
Топор плывёт сеньор Леонсио Полчаса назад
Мне почему-то кажется, что она зря за тобой гналась. Сам денег не даю, но предлагаю купить еду в ближайшем продуктовом.
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10k
Гомерчик Час назад
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16k
куджо Час назад
то мужик был то теперь женщина
пиар какой то
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