Женщина сидела в кафе и ждала, когда уйдет мужчина за соседним столиком, чтобы доесть его завтрак

1755
1
1
Когда он ушел, она села за его стол и собиралась уже приняться за остатки, как подошла официантка и забрала тарелку прямо у неё из-под носа.
Что думаете?
Источник:
Ссылки по теме:
- Верблюд и сезонная линька
- Мужчина дарит особенным детям возможность почувствовать себя скейтбордистами
- Мужчина в Индии уcтраивает челленджи в которых можно выиграть: масло, крупу, хозяйственные принадлежности
- Преображение уличного кота
- Неравнодушный мужчина спас жизнь коллеге
Новости партнёров
реклама
з.ы. привыкли доверять проверенным фактам, а слезку пустить всегда успеем.
И давайте не зарекаться - на месте пожилой дамы может оказаться любой. В любой стране.
Судя по валюте, которую оставил мужик в оплату, это происходит в смой богатой и демократичной стране мира, в которой только ленивый не хочет стать миллионером... а значит бабка - не только не расторопная, но еще и ленивая.
пиар какой то