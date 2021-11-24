Пожарные помогли бабушке перейти через дорогу

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В Калининграде бабушка решила перейти дорогу в неположенном месте. Половину пути пожилая женщина прошла самостоятельно, а вторую половину ей помогли преодолеть пожарные.
Пожарная машина перекрыла автотрассу, чтобы помочь пожилой женщине. Вышедшие из машины пожарные помогли пенсионерке перейти через дорогу.
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Здесь, возможно другая история: перехода нет, а ей ооочень тяжело - человек принял не правильное решение и попал в ловушку. Помогли - респект, но если она примет данный случай за правило, то закончится это плохо.
Хотя может уже деменция вовсю
А насчет палочек, видал я инвалидов, которые, когда им надо, весьма резвые