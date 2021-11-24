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Пожарные помогли бабушке перейти через дорогу

Пожарные помогли бабушке перейти через дорогу (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2021 08:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Калининград   бабушка   в мире   видео   добро   люди   пожарные   помощь   
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В Калининграде бабушка решила перейти дорогу в неположенном месте. Половину пути пожилая женщина прошла самостоятельно, а вторую половину ей помогли преодолеть пожарные.
Пожарная машина перекрыла автотрассу, чтобы помочь пожилой женщине. Вышедшие из машины пожарные помогли пенсионерке перейти через дорогу.

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Метки: Калининград   бабушка   в мире   видео   добро   люди   пожарные   помощь   
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6  комментариев
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29k
Fat Lynx 45 минут назад
Случай случаю - рознь. В Краснодаре на Тургенева возле СЭС постоянно вижу 3 старых мудаков обычно подшофе по одному или всех вместе прут через разворот, хотя в 25 метрах пешеходка. Огромное желание выйти и накостылять им.
Здесь, возможно другая история: перехода нет, а ей ооочень тяжело - человек принял не правильное решение и попал в ловушку. Помогли - респект, но если она примет данный случай за правило, то закончится это плохо.
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7k
Игорь 7 минут назад
+100 к карме
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18k
KOSTELLO Час назад
Лучше бы они ее до зебры довезли, а то теперь бабуля все время будет там гарцевать и рано или поздно догарцуется.
Хотя может уже деменция вовсю
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