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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 776 постов • 41 подписчик подписаться
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В воронежской маршрутке женщина избила зеленоволосую девушку за объятия с парнем

В воронежской маршрутке женщина избила зеленоволосую девушку за объятия с парнем

Автор:
01 октября 2023 10:06
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Воронеж   драка   зеленый волосы   конфликт   люди   маршрутка   объятия   
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Пожилая жительница Воронежа ехала в маршрутке и стала свидетельницей публичного проявления чувств девушки с зелёными волосами и парня. Влюблённые обнимались, что возмутило пассажирку. Она резко обернулась к ним, стала их оскорблять и требовать, чтобы они покинули салон.

«Вы ещё кровать сюда притащите», — возмущалась пассажирка.


Парень и девушка не обращали внимания на приставшую к ним женщину, что ещё сильнее её рассердило. Она набросилась на девушку и стала таскать её за волосы. Другие пассажиры встали на сторону влюблённых и потребовали, чтобы разгневанная дама сама вышла из маршрутки, однако она этого не сделала.


В полицию не поступало заявлений по поводу инцидента. Правоохранители начнут проверку, если пострадавшая девушка всё же обратится к ним за помощью.

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Метки: Видео   Воронеж   драка   зеленый волосы   конфликт   люди   маршрутка   объятия   
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1k
КолдурасЪ Полчаса назад
Неипут ,вот и бесится!
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58k
alertol 3 минуты назад
Поражаюсь выдержке окружающих. Я когда скандалы в транспорте вижу (не важно кто виноват кто нет) мне это портит настроение. Настолько что даже эту "пожилую" просто сам бы выкинул из автобуса.

Недавно случай был, едва смог удержаться, но прям по лезвию бритвы один чел шёл, по факту он был прав, а по сути испортил настроение всем окружающим, желание было лютое его просто отп%%дить...
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33k
Slonyash 11 минут назад
Осень - пора обострений...
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21k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Сейчас вообще никаких замечаний делать нельзя, дебилы начнуть визжать , что ты "агрессируешь"! Недавно видел как девка ссать пристраивалась , прямо возле дорожки. А её рыцарь оберегал, её от ненужного внимания ! Хотел её сфоткать , для знакомого навальниста (он орёт ,что в России треть населения на улице опорожняется), но не стал , а то ещё выяснится, что сыкуха несовершеннолетняя, а на меня дело по киндерфилли оформят!
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5k
Григорий 44 минуты назад
целый автобус уродов больных, а с телефоном вообще мужыг
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