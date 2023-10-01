В воронежской маршрутке женщина избила зеленоволосую девушку за объятия с парнем

«Вы ещё кровать сюда притащите», — возмущалась пассажирка.

Парень и девушка не обращали внимания на приставшую к ним женщину, что ещё сильнее её рассердило. Она набросилась на девушку и стала таскать её за волосы. Другие пассажиры встали на сторону влюблённых и потребовали, чтобы разгневанная дама сама вышла из маршрутки, однако она этого не сделала.

В полицию не поступало заявлений по поводу инцидента. Правоохранители начнут проверку, если пострадавшая девушка всё же обратится к ним за помощью.