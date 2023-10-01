В воронежской маршрутке женщина избила зеленоволосую девушку за объятия с парнем

Пожилая жительница Воронежа ехала в маршрутке и стала свидетельницей публичного проявления чувств девушки с зелёными волосами и парня. Влюблённые обнимались, что возмутило пассажирку. Она резко обернулась к ним, стала их оскорблять и требовать, чтобы они покинули салон.
«Вы ещё кровать сюда притащите», — возмущалась пассажирка.
Парень и девушка не обращали внимания на приставшую к ним женщину, что ещё сильнее её рассердило. Она набросилась на девушку и стала таскать её за волосы. Другие пассажиры встали на сторону влюблённых и потребовали, чтобы разгневанная дама сама вышла из маршрутки, однако она этого не сделала.
В полицию не поступало заявлений по поводу инцидента. Правоохранители начнут проверку, если пострадавшая девушка всё же обратится к ним за помощью.
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Недавно случай был, едва смог удержаться, но прям по лезвию бритвы один чел шёл, по факту он был прав, а по сути испортил настроение всем окружающим, желание было лютое его просто отп%%дить...
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Ничего личного,но судя по знакам препинания Вы именно агрессируете....)