Забавный финал поединка трансгендера с девушкой

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90-килограммовый трансгендер нагрянул на турнир по грэпплингу (вид спортивного единоборства) и решил помериться силами с одной из присутствующих там девушек. Однако во время поединка что-то пошло не так.
Трансгендера ждало разочарование.
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Если вору пришить сиськи, он станет просто вором с сиськами. Но если те же сиськи пришить гомосеку, то он уже не гнойный [мат], а благородный трансгендер. Что за дичь? Давно пора уже вычистить наш язык от всего этого пропагандистского западного говна.
"Педе.рас.т" от слова παιδός «ребёнок» .
Изначально, это была "любовь к юным мальчикам", потом название перешло в гомо.сек.суализм.
При этом, сам педераст, себя считает мужчиной.
А трансы, это когда считают себя другим полом.
А разница между " т-гендер" и "т-свестит", это " отрезали пипирку уже или нет".