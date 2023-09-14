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Забавный финал поединка трансгендера с девушкой

Забавный финал поединка трансгендера с девушкой

Автор:
14 сентября 2023 09:35
Сообщество : Спорт
Метки: transgender   Видео   Прикол   Спорт   люди   поединок   
3196
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90-килограммовый трансгендер нагрянул на турнир по грэпплингу (вид спортивного единоборства) и решил помериться силами с одной из присутствующих там девушек. Однако во время поединка что-то пошло не так.

Трансгендера ждало разочарование.

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Метки: transgender   Видео   Прикол   Спорт   люди   поединок   
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13  комментариев
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7k
Станислав Час назад
Блин это реально позорище. Ты, сука, будучи мужиком, пошел бороться с женщинами, будучи уверенным, что ты круче, а по факту был опущен. Мне это напомнило серию Южного парка, когда Картман прикинулся инвалидом, чтобы победить паралимпийские игры и в итоге занял последнее место.
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58k
Олег 2 минуты назад
А кто из них пидр? Не считая автора поста?
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1k
lebedev3612 5 минут назад
Не знаю, что такое грэплинг, но очень напоминает бразильское джиу-джитсу. И да, девчонка молодец. И из захвата ушла, и сама удушила нормально.
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5k
Нуи Хусим 14 минут назад
Я так и не понял "кто кого", но минус поставил... на все темы с трансформерами и остальными пи... минусую.
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2k
Михаил Полчаса назад
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17k
K7OO 37 минут назад
Одного не могу понять - зачем мы принимаем правила этой лоховской игры и упорно называем мерзких гомосеков "трансгендерами" и прочими эвфемизмами, придуманными для того, чтобы избавить всех этих извращенцев от вполне естественного негативного отношения со стороны нормальных людей? Нам-то нахрена это нужно?
Если вору пришить сиськи, он станет просто вором с сиськами. Но если те же сиськи пришить гомосеку, то он уже не гнойный [мат], а благородный трансгендер. Что за дичь? Давно пора уже вычистить наш язык от всего этого пропагандистского западного говна.
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20k
alexis Час назад
Точно женский турнир, на соседнем ковре два лысых мужика возятся.
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1k
Vasiliy Час назад
Вот не пойму, зачем девушкам участвовать в таких соревнованиях, пусть организаторы идут лесом? Ну как если бы на бокс поставили бойца с саблей, у тебя перчатки, у него сабля, - вперёд
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9k
Роман Час назад
его даже девушка на ринге опустила ... вот ведь чмошник
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30k
Serg2001 Час назад
Даже смотреть неприятно, не то что возиться с такими...
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6k
MLNV 2 часа назад
Вот и молодечик! Вздрючила ЭТО, ручку ЭТОМУ пожала и пошла! И толерастам не прикопаться: честно победила в изначально нечестном поединке!
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3k
DerDimon 2 часа назад
Несчастные люди, которых с детства уродуют психически родители и система в целом.
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