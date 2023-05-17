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Администраторы Телеграм-канала «Держиморда» задержаны за вымогательство

Администраторы Телеграм-канала «Держиморда» задержаны за вымогательство

Автор:
17 мая 2023 15:47
Сообщество : Криминал
Метки: Вымогательство   администраторы   видео   держиморда   задержание   силовики   телеграмм-канал   чиновники   
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Они собирали компромат на чиновников и бизнесменов, а потом требовали от них деньги.

В МВД сообщают, что задержали несколько администраторов ТГ-канала с характерным названием «Держиморда».

Эти граждане создали не один канал, а несколько, причём анонимных.

Учётные записи регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании. Как заявляли создатели каналов, они делают это: «Для освещения общественно-политической повестки крупных регионов России».

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк:

Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей.

Админы каналов сначала публиковали такую информацию, а потом вымогали деньги у чиновников и бизнесменов за блокировку негатива или удаление этих материалов.

В администраторах канала были занятные люди: силовики задержали диджитал-директора PR-агентства, замначальника отдела федерального государственного предприятия, а также журналиста, писавшего тексты.

Все они отправились в СИЗО.

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Метки: Вымогательство   администраторы   видео   держиморда   задержание   силовики   телеграмм-канал   чиновники   
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4  комментария
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18k
Вася 22 минуты назад
ссылки рабочие, там региональные новости, в принципе ничего такого особо криминального вроде нет, хотя может накопали на какую-то "держиморду".. кто там на местах, гляньте, вам виднее
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283
устал я от вас Полчаса назад
Если сведения недостоверные то платить или ловить как-то глупо..
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2k
Alex 38 минут назад
Воры поймали вымогателей. Вот так и живем.
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8k
Александр Маслов Час назад

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August

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