Администраторы Телеграм-канала «Держиморда» задержаны за вымогательство

Они собирали компромат на чиновников и бизнесменов, а потом требовали от них деньги.
В МВД сообщают, что задержали несколько администраторов ТГ-канала с характерным названием «Держиморда».
Эти граждане создали не один канал, а несколько, причём анонимных.
Учётные записи регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании. Как заявляли создатели каналов, они делают это: «Для освещения общественно-политической повестки крупных регионов России».
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк:
Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей.
Админы каналов сначала публиковали такую информацию, а потом вымогали деньги у чиновников и бизнесменов за блокировку негатива или удаление этих материалов.
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В администраторах канала были занятные люди: силовики задержали диджитал-директора PR-агентства, замначальника отдела федерального государственного предприятия, а также журналиста, писавшего тексты.
Все они отправились в СИЗО.
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