Подросток из Австралии собрал кубик Рубика в свободном падении

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17-летний Сэм Сьераки прыгнул с парашютом и разделался с головоломкой за 28,25 сек, что стало мировым рекордом. Получилось лишь с 5 попытки — ветер вырывал игрушку из рук.
Тут бы просто прыгнуть и не забыть дёрнуть за кольцо.
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