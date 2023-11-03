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Подросток из Австралии собрал кубик Рубика в свободном падении

Подросток из Австралии собрал кубик Рубика в свободном падении

Автор:
03 ноября 2023 09:53
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   в мире   в свободном падении   кубик-рубик   небо   парашют   парашютист   рекорд   
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17-летний Сэм Сьераки прыгнул с парашютом и разделался с головоломкой за 28,25 сек, что стало мировым рекордом. Получилось лишь с 5 попытки — ветер вырывал игрушку из рук.

Тут бы просто прыгнуть и не забыть дёрнуть за кольцо.

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Метки: Видео   в мире   в свободном падении   кубик-рубик   небо   парашют   парашютист   рекорд   
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2  комментария
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3k
Olegsky Час назад
Ну, а что. Прикольно. Тем более запас по времени ещё 20 секунд, если с 4-х тысяч идти.
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33k
Ego sum qui sum 55 минут назад
количество свободного времени о котором приходится только мечтать
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Olxi

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